Vídeo: El complejo rescate del menor atrapado en el accidente entre un coche y el tranvía en Chiclana

Complicada y tensa tarde la de este sábado en Chiclana. A las 18.15 horas, se producía un grave accidente de tráfico entre un vehículo Ford Focus y el tranvía metropolitano de la Bahía de Cádiz en la rotonda entre la Avenida de los Reyes Católicos y el Puente de Nuestra Señora de los Remedios.

Según informaba el Ayuntamiento, tanto el tranvía como el vehículo transitaban en dirección al puente cuando la conductora de vehículo, que iba acompañada de su hijo de 13 años, ambos de Chiclana, giró a la izquierda en dicha rotonda sin obedecer el semáforo que se encontraba en fase roja.

Pese a que el conductor del tranvía avisó con el claxon, no pudo evitar la colisión con el vehículo, que giró quedando atrapado entre la catenaria y la parte delantera del tranvía.

A partir de ahí intervienen los Bomberos, además de Policía Local, Guardia Civil y dos ambulancias medicalizadas. Las tareas de rescate del menor según han explicado desde el consorcio de Bomberos fueron muy complejas y se prolongaron hasta las diez de la noche aproximadamente. El pequeño presentaba heridas graves en sus piernas. La mujer fue liberada rápidamente por los bomberos, sin heridas de gravedad, aunque fue evacuada al hospital de Puerto Real.

Tras liberar al menor, circunstancia que arrancó los aplausos de los allí presentes, los bomberos siguieron trabajando en el lugar para retirar el vehículo atrapado en el tranvía.