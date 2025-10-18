Violento accidente entre el tranvía y un coche en Chiclana

Un grave accidente se ha producido en la tarde de este sábado en Chiclana al chocar de forma violenta un vehículo contra el tranvía. Los hechos se han producido en la zona de confluencia de la Alameda y Avenida de Reyes Católicos.

Según testigos presenciales, la colisión se habría producido a la altura de la rotonda del Puente Grande en la que el tranvía habría arrollado a un turismo que supuestamente se habría saltado un semáforo en rojo.

En el interior del vehículo viajaban dos personas, entre ellas un menor de unos 14 años que habría quedado atrapado. En el lugar intervienen efectivos de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que trabajan en las labores de excarcelación.

