El tranvía a debate en Chiclana: «Se podría aumentar la seguridad para evitar más accidentes»

No es el primero. De nuevo, Chiclana ha vuelto a ser el escenario de un grave accidente entre el Trambahía y un turismo. El último, en la tarde del pasado sábado. Un Ford Focus se saltó el semáforo en rojo, cruzó la rotonda situada entre la Avenida de los Reyes Católicos y el Puente de Nuestra Señora de los Remedios y fue embestido por el tranvía. A pesar de que el maquinista tocó el claxon varias veces, no pudo evitar el choque con el vehículo, que quedó atrapado entre la catenaria y la parte delantera del Trambahía.

En el coche viajaban una señora, que fue liberada rápidamente, y su hijo de 13 años —ambos vecinos de Chiclana—, quien se llevó la peor parte. El joven, que sufrió heridas en las piernas según fuentes municipales, estuvo prisionero entre el amasijo de hierro durante más de tres horas hasta que logró ser excarcelado por los Bomberos. Días después del suceso, vuelve a ponerse de relieve la preocupación por los riesgos del paso del tranvía por el entorno urbano de Chiclana y la necesidad de reforzar la seguridad.

«Se podrían poner sistemas complementarios de seguridad para reforzar un poco la precaución de los conductores, máxime cuando ya no estamos hablando de un accidente, sino que en los últimos años se han producido varios. Y todos, en glorietas«, aconseja Manuel Pedrero, ingeniero industrial de Chiclana y fundador de Biomecánica Sur, un gabinete de ingeniería especializado en la investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico. Sin ir más lejos, en la fase de pruebas ya se produjeron varios accidentes, aunque afortunadamente no se lamentaron heridos. Los accidentes en el entorno urbano chiclanero han sido relativamente frecuentes desde la puesta en marcha del Trambahía a finales de 2022.

Por ejemplo, el 13 de octubre de 2023, en la Avenida del Mueble, los bomberos tuvieron que intervenir para excarcelar a una persona que quedó atrapada en un turismo, en el que viajaban dos familiares más, tras chocar con el tranvía. Todos, como señala Manuel Pedrero, tienen algo en común: se han producido por «despiste de los conductores en rotondas reguladas por semáforo que no gozan de una visibilidad óptima».

«Los puntos más sensibles son las rotondas. Cuando el vehículo está realizando una circulación en sentido giratorio, el hecho de que el vehículo esté totalmente con un ángulo de giro hace que muchas veces la visualización del semáforo no sea la más óptima», argumenta el experto, quien también sostiene que «si no están acostumbrado a circular por esas glorietas, los semáforos son un poco difícil de visualizar». Un problema que se agrava debido al «camuflaje» de las vías con la carretera. las vías están bastante bien camufladas con el mismo pavimento de circulación de los vehículos. «Con lo cual hay muchos conductores que si no pasan por ahí frecuentemente o no han pasado nunca, les cuesta identificar o separar ambas ambas partes, carretera de raíl».

Según el ingeniero, al tranvía, que también ha sido protagonista de accidentes en la localidad vecina de San Fernando, «no le falta seguridad a efectos legislativo, pero sí que se podría mejorar de manera complementaria para evitar muchos más accidentes», siempre que se cumpla con la normativa. Es decir, las medidas mínimas de seguridad están establecidas y se cumplen, pero en determinados puntos del paso del Trambahía por el entorno urbano parecen no ser suficientes.

Por ello, Manuel Pedrero abre la puerta a esas medidas complementarias que evitarían aún más las colisiones, entre ellas, más señales verticales luminosas que indiquen precaución, pintar de otro color los raíles o incluso colocar bolardos retráctiles en las glorietas. Estas actuaciones complementarias reforzarían y ayudarían a garantizar la prioridad recogida en la Ley 9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de Andalucía: la seguridad ferroviaria. En todo caso, las medidas deberán ser llevadas a cabo por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta, a la que le corresponden estas competencias.

El suceso del pasado fin de semana también ha dado que hablar entre la ciudadanía chiclanera. De hecho, se ha iniciado una recogida de firmas para la «mejora de la seguridad en las rotondas y pasos del tranvía de Chiclana». «Chiclana es una ciudad con un sistema de transporte en crecimiento, pero la seguridad no ha seguido el ritmo necesario. Las rotondas y cruces del tranvía carecen de señalización clara y medidas de seguridad adecuadas para proteger a peatones y conductores», reza la petición, que aporta como solución la implementación de «semáforos específicos para tranvía y vehículos, barreras automáticas o avisos luminosos y acústicos, señalización visible en pavimento y mejor iluminación en los cruces». Hasta el momento, 163 personas han firmado la petición.