El tiempo: El verano se toma un respiro en Cádiz

La capital afronta este lunes una jornada de temperaturas suaves y sin avisos meteorológicos. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los termómetros oscilarán hoy en Cádiz entre los 22 grados de mínima y los 28 de máxima.

El viento soplará flojo: por la mañana de componente suroeste a 10 km/h, girando a oeste entre las 12.00 y las 18.00 horas con la misma intensidad, y rolando a sureste durante la tarde, con apenas 5 km/h.

Para los próximos días se prevé estabilidad en la Bahía. El martes se esperan valores de 22 a 27 grados, mientras que el miércoles las mínimas subirán a 23 y las máximas se mantendrán en 27. En ninguno de los casos hay avisos meteorológicos activos en la provincia.

En el resto del país, la situación será más inestable. Una dana dejará tormentas este domingo por la tarde en amplias zonas del valle del Ebro, Pirineos y parte del litoral mediterráneo, con avisos amarillos en hasta seis comunidades autónomas.

No se descarta algún chubasco aislado en el resto de las mitades norte, este y en Alborán. Podrían ser localmente fuertes en zonas del interior nordeste, sin descartar las montañas del sudeste. En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en el norte y poco nuboso en el resto.

Mientras tanto, en la Bahía de Cádiz, el comienzo de la semana estará marcado por la tranquilidad atmosférica y temperaturas agradables.

