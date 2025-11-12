Las tapas y las cofradías se dan la mano este fin de semana en un pueblo de Cádiz que organiza su tradicional concurso de tapas cofrades

Sanlúcar de Barrameda acoge este fin de semana uno de sus eventos gastronómicos más esperados del año, el tradicional Concurso de la Tapa Cofrade. Se trata de un evento organizado por la Hermandad de la Borriquita de la localidad sanluqueña en colaboración con el Ayuntamiento que este año celebra su decimoquinta edición.

El evento fue presentado oficialmente la pasada semana por parte de Andrés Pérez, hermano mayor de la Borriquita; Narciso Vital, delegado de Fiestas del Ayuntamiento; y Paula Cortazar, delegada de Juventud de la cofradía. En la edición de este año, como ellos mismos explicaron, los asistentes podrán disfrutar de una jornada única con degustaciones gastronómicas y actuaciones musicales.

Fecha y horario

La XV edición del Concurso de la Tapa Cofrade tendrá lugar el próximo sábado 15 de noviembre a partir 13:00 horas en el colegio Nuestra Señora de la Caridad, situado en la calle Monte de Piedad. Será allí donde los asistentes podrán degustar las tapas elaboradas por los participantes con temática cofrade.

El evento, además, contará con las actuaciones musicales de Lydia Hernández de Jerez, Mendiaaroba, Gori Muñoz y Manuel León, Rafa Jiménez y Canaliega. Todos ellos amenizarán este evento que, según afirmó Narciso Viral durante la presentación, «se ha convertido en todo un referente cofrade, gastronómico y de convivencia en la programación otoñal de Sanlúcar».

Participantes

En la edición de este año, el Concurso de la Tapa Cofrade contará con la participación de más de una docena de cofradías, asociaciones, grupos familiares y algunos bares de la localidad. La recaudación del evento, además, irá destinada a una obra social para ayudar a familias necesitadas, como ha explicado Andrés Pérez.

Será una oportunidad única para las personas que sean apasionadas de la Semana Santa y quieran disfrutar de la extraordinaria gastronomía de Sanlúcar, que se podrá degustar en las numerosas tapas que participan en el concurso.