Las revistas de viajes afirman que este pueblo es el gran tesoro desconocido de Cádiz: «Un destino de los que conquistan al primer instante»

Cádiz es un destino turístico único. En la provincia gaditana es posible encontrar un gran número de pueblos cuyo encanto tiene la capacidad de enamorar a todos sus visitantes. Así lo reconoce también la revista Traveler, una de las publicaciones de viajes más conocidas de nuestro país que quiso destacar en uno de sus artículos a un pueblo de Cádiz que definieron como «un destino de los que conquistan al primer instante».

Se trata de Bornos, un conocido pueblo ubicado en la Sierra de Grazalema que forma parte de la ruta de los pueblos blancos de Cádiz. Un destino muy recomendable para las personas que busquen un lugar con historia y patrimonio que, además, está completamente rodeado de un entrono natural de gran belleza.

Qué ver en Bornos

El municipio de Bornos está considerado como uno de los más bonitos de la provincia de Cádiz. Su centro histórico, de hecho, está declarado como Bien de Interés Cultural, albergando un gran número de monumentos de gran importancia como el Palacio de los Ribera, una impresionante construcción de origen árabe que fue restaurada y transformada en palacio de estilo plateresco y que cuenta con un fantástico jardín de estilo renacentista.

Imagen del Palacio de los Ribera la voz

Otros lugares de gran interés en Bornos son la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, el Convento del Corpus Christi, la Iglesia de la Resurrección, la Plaza San Francisco o el castillo de Fontanar o el yacimiento arqueológico de Carissa Aurelia, donde es posible encontrar restos de la época romana. El municipio, además, cuenta con calles estrechas y casas blancas típicas andaluzas que le otorgan un encanto especial.

Lugares recomendados Palacio de los Ribera

Iglesia de Santo Domingo de Guzmán

Convento del Corpus Christi

Iglesia de la Resurrección

Plaza San Francisco

Castillo de Fontanar

Yacimiento de Carissa Aurelia

«Atesora en sus calles vestigios de la historia que lo han moldeado a lo largo de los siglos. Cuenta con un patrimonio rico en monumentos, pero también en paisajes», se afirma en la publicación de la revista Traveler, que también destaca el maravilloso entorno natural del pueblo.

Rodeado de naturaleza

Además de su fantástico patrimonio histórico, otro motivo para visitar Bornos es su increíble entorno natural. El municipio se encuentra en plena Sierra de Cádiz y está rodeado por montañas y praderas de gran belleza. Al sur del pueblo, además, se encuentra el Embalse de Bornos, el más grande de la provincia que está formado por el río Guadalete y que tiene una superficie cercana a las 2.700 hectáreas.

Imagen del Embalse de Bornos la voz

Todos estos elementos componen unos paisajes extraordinarios que pueden disfrutar todas las personas que visiten Bornos. Un auténtico tesoro de la provincia de Cádiz cuyo encanto único ha sido reconocido por la revista Traveler.