'Así Canta Jerez en Navidad' actuará este fin de semana en un pueblo de Cádiz y aún quedan entradas a la venta

La Navidad llega antes de tiempo a un pueblo de Cádiz. Se trata de Chipiona, que este fin de semana acogerá uno de los espectáculos navideños más aclamados de los últimos años. El grupo 'Así Canta Jerez en Navidad' realizará una de sus actuaciones en el municipio gaditano con motivo de su nueva gira 2025 'Ya llegó la fiesta'.

Como el propio grupo jerezano afirma en su página web, el espectáculo de este año promete convertir cada función en una celebración única e irrepetible llena de luz, alegría y compás, llevando la esencia de Jerez a todos los rincones de España. Una oportunidad única para disfrutar del arte puro de este grupo que se ha vuelto imprescindible en Navidad.

Imagen del cartel del evento así canta jerez en navidad

El éxito de Así Canta Jerez en Navidad

Desde su fundación en 2010, 'Así Canta Jerez en Navidad' se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los espectáculos navideños más importantes de España. El grupo jerezano, dirigido por el reconocido músico Luis de Perikin, ha supuesto toda una revolución para el mundo del villancico, al que ha dado una enorme visibilidad convirtiéndolo en todo un espectáculo único y moderno.

Sus giras navideñas, además, se han convertido también en un evento muy reclamado durante los últimos años, contando con la asistencia de miles de personas en todas las ciudades y municipios de España que visitan. Una de sus próximas paradas será Chipiona, donde todavía es posible conseguir entradas para el espectáculo.

Cuándo es y cómo conseguir entradas

El nuevo espectáculo de 'Así Canta Jerez en Navidad' llegará a Chipiona el próximo sábado 15 de noviembre a las 22:00 horas. La actuación tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la localidad gaditana. Las entradas se pueden comprar de forma online a través de la plataforma giglon.com y tienen un precio único de 30 euros.

Datos del concierto: Fecha: sábado 15 de noviembre

Hora: 22:00 horas

Lugar: Palacio de Ferias y Exposiciones de Chipiona

Entradas: 30 euros

Se trata de una oportunidad única para disfrutar del gran talento y el arte inigualable de este popular grupo que se ha convertido en la banda sonora oficial de la Navidad. Los asistentes podrán presenciar un espectáculo único que pone en valor la tradición del villancico jerezano.