Un pueblo muy conocido de Cádiz celebra este fin de semana una velá con degustaciones gastronómicas y actuaciones musicales en directo

Uno de los pueblos más conocidos de la provincia de Cádiz celebrará una popular velada este fin de semana. Se trata de Sanlúcar de Barrameda, donde tendrá lugar la tercera edición de la 'Velá de San Diego', un evento organizado por la Hermandad de la Oración en el Huerto de la localidad gaditana.

Narciso Vital, delegado municipal de Fiestas, y Francisco Miranda, hermano mayor de la corporación organizadora, presentaron hace unos días el cartel anunciador de este evento donde los asistentes podrán disfrutar de un ambiente festivo único con actuaciones en directo y degustaciones gastronómicas.

Fecha y ubicación de la velá

La tercera edición de la 'Velá de San Diego' se celebrará el próximo sábado 8 de noviembre a partir de las 13:30 horas en la Plaza Cristo de la Oración en el Huerto, ubicada junto al Castillo de Santiago. Será una oportunidad única para disfrutar de una jornada festiva en un lugar emblemático del municipio.

«Todos los asistentes pueden disfrutar de un ambiente festivo y familiar junto al Castillo de Santiago y la Iglesia de San Diego en una jornada inolvidable con música, ambiente y tradición», afirmó Francisco Miranda, hermano mayor de la hermandad, durante la presentación de la velá.

Degustación de guisos tradicionales y música en directo

Uno de los aspectos más destacados de la 'Velá de San Diego' es que los asistentes podrán realizar degustaciones de guisos típicos de Sanlúcar donde los pescados y mariscos tendrán un protagonismo especial. Se trata, por tanto, de un evento de gran interés para las personas que quieran descubrir la gastronomía tradicional sanluqueña.

La velá, además, contará con la actuación musical de Milenials_banda, que interpretará los mejores clásicos de pop y rock. El grupo de Chiclana amenizará esta fiesta que pretende fomentar las tradiciones de Sanlúcar de Barrameda, donde se sigue apostando por este tipo de celebraciones organizadas por colectivos, como afirmó Narciso Vital durante la presentación de la velá.