Algeciras celebra este fin de semana su tradicional Carrera Urbana: horario, recorrido completo y cómo inscribirse

Este fin de semana se celebra una de las pruebas deportivas más destacadas del año en la provincia de Cádiz. Se trata de la tradicional Carrera Urbana 'Ciudad de Algeciras', que en este 2025 celebra su XXV edición. La prueba transcurrirá por las calles del municipio gaditano y se dividirá en diferentes categorías, como viene siendo habitual.

El ayuntamiento algecireño informó durante la presentación de la prueba que la edición de este año contará con un total de 600 plazas, de las cuales, 400 serán para adultos y 200 para menores de edad. Esta última categoría, además, contará con varias subcategorías con diferentes horarios de salida.

Horarios y recorridos

La Carrera Popular 'Ciudad de Algeciras' se celebrará el próximo domingo 9 de noviembre a partir de las 9:25 horas de la mañana con los participantes de la categoría sub 8. La prueba central del evento, la carrera de adultos, comenzará a las 11:00 horas.

Categoría de menores: Sub 8 (2018 y posteriores): 9.25 horas (No competitiva)

Sub 10 (2016-2017): 9.30 horas

Sub 12 (2014-2015): 9.40 horas

Sub 14 (2012-2013): 9.50 horas

Sub 16 (2010-2011): 10.00 horas

Categoría de mayores (11:00 horas) Juvenil-junior-promesa: de 17 a 22 años

Senior: de 23 a 24 años

Veteranos A: de 35 a 39 años

Veteranos B: de 40 a 44 años

Veteranos C: de 45 a 49 años

Veteranos D: de 50 a 54 años

Veteranos E: de 55 a 59 años

Veteranos F: de 60 a 69 años

Veteranos G: 70 años y posteriores

Recorridos

Las pruebas de las categorías de menores se celebrarán en la pista de atletismo y en el Paseo de la Cornisa y tendrán diferentes distancias en función de la subcategoría:

Menores: Sub 8: 110 metros

Sub 10: 700 metros

Sub 12: 1.000 metros

Sub 14 y sub 16: 1.200 metros

En el caso de la categoría de mayores, todos los competidores realizarán un circuito urbano de 7,4 kilómetros con salida en la Playa de Getares y línea de meta en el Estadio Enrique Talavera. El trazado, además, recorrerá algunas de las calles y avenidas más importantes del municipio.

Así te puedes inscribir

El plazo para poder inscribirse en la prueba concluye el próximo miércoles 5 de noviembre a las 20:00 horas. El proceso se debe realizar a través de la web oficial del Ayuntamiento de Algeciras o en el área de deportes. La inscripción tiene un precio de 10 euros y los dorsales se podrán retirar en el Estadio Enrique Talavera tanto el sábado 8 de noviembre como el mismo día de la prueba por la mañana.

El horario para hacerlo, en el caso del sábado 8, será de 11:00 a 13:00 horas por la mañana y de 17:00 a 19:00 horas por la tarde. Durante el día de la carrera, el horario para retirar los dorsales será de 08:30 a 09.00 horas.

Se trata de una prueba de gran tradición en el municipio que, además, supone una oportunidad única para que los amantes del running puedan disfrutar de Algeciras de una forma singular.