Un pueblo de Cádiz celebra esta semana la ruta de la tapa vegana: estos son los restaurantes que participarán y el precio de las tapas

El Puerto de Santa María celebra esta semana la IV edición de la Veggie Vuelta, la ruta de la tapa vegana. Se trata de un evento organizado por la Unión Vegetariana Española, en colaboración con otras asociaciones y particulares, cuyo principal objetivo es promover este estilo de vida basado en no consumir alimentos de origen animal, además, de apoyar a la hostería local.

Esta edición se celebrará de forma simultánea en 19 ciudades de España incluyendo El Puerto de Santa María, donde participarán un total de ocho bares y restaurantes que elaborarán tapas 100% veganas por un precio igual o inferior a tres euros.

Bares y restaurantes participantes

En el caso de El Puerto, los restaurantes que participarán en esta IV edición de la ruta de la tapa vegana son los siguientes:

Lista de participantes: Restaurante Bespoke

Apriori

Gastrobar Rock Café

Restaurante Dhoma

Plaza Colón Vinos y Tapas

La Gambuzza

La Herrería

Molly Manole

En estos locales se podrán degustar tapas veganas de todo tipo, desde algunas clásicas elaboradas con garbanzos o espinacas, hasta algunas basadas en platos internacionales como los raviolis, el panipuri o el yako maki, entre otros. Los asistentes, además, podrán votar sus tapas favoritas a través de la web y de las redes sociales de la Unión Vegetariana Española (UVE).

Fechas del evento

La Feria de la Tapa Vegana comenzó de forma oficial el pasado sábado 1 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional del Veganismo, y finalizará el próximo domingo 9 de este mismo mes. Las personas interesadas en participar, por tanto, tienen una semana por delante para degustar las exquisitas tapas veganas que realizarán estos restaurantes de El Puerto de Santa María.

Los asistentes, además, sólo por votar cuál es su tapa favorita, entrarán en el sorteo de cenas y experiencias gastronómicas únicas. Un motivo más que suficiente para participar en este evento que pretende dar a conocer la cocina vegana y poner en valor la hostelería del municipio gaditano.