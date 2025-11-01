El bar de Cádiz que se ha hecho famoso por su increíble tortilla gallega de patatas: ha ganado incluso un Solete Repsol

El Puerto de Santa María es un auténtico paraíso de la gastronomía. Esta localidad gaditana es conocida en toda España por la gran calidad culinaria que tienen sus numerosos bares y restaurantes, donde es posible degustar productos frescos únicos y platos de todo tipo que destacan por su increíble sabor.

Muchos de estos establecimientos, además, se han vuelto muy famosos por preparar platos singulares, como es el caso de un bar que prepara una de las mejores tortillas de patatas de la provincia de Cádiz. Se trata del Bar Apolo, conocido en toda la localidad por elaborar una tortilla que, como afirma el propio restaurante, «es única e inimitable».

La tortilla gallega del Bar Apolo

La tortilla de patatas que preparan en el Bar Apolo de El Puerto es diferente a cualquier otra porque se trata de una tortilla gallega, una variedad originaria de Galicia que lleva pimiento rojo y pimiento verde. Estos ingredientes aportan un ligero toque dulce al sabor de la tortilla, de ahí que sea un plato único.

«Es un verdadero imprescindible en la carta», afirma el bar en un post compartido en sus redes sociales donde muestra una imagen de esta icónica tortilla. Un plato que se puede probar en el mismo establecimiento o en casa, pues el restaurante ofrece la posibilidad de realizar encargos para llevar.

Premiado con un Solete Repsol

La fama de la tortilla del Bar Apolo también ha llegado a la Guía Repsol, que le concedió uno de sus famosos soletes destacando la gran calidad de todos sus platos: «Un bar de siempre con una decoración actual, buen precio y buenos chicharrones de atún, albóndigas de choco o rebanás de bacalao y salmorejo. Riquísima su tortilla de patatas».

Se trata de una opción muy recomendable para las personas que vayan a El Puerto de Santa María y quieran disfrutar de la gastronomía local, pues además de su famosa tortilla, el Bar Apolo también ofrece una gran variedad de platos elaborados con productos típicos de la zona.