Los mejores quesos de Andalucía se podrán probar este fin de semana en un pueblo de Cádiz: habrá degustaciones y varias actividades

Los amantes del queso tienen una cita ineludible este fin de semana en la provincia de Cádiz. La localidad de Rota celebra su tradicional Mercado de Quesos, un evento organizado por Quesandaluz en colaboración con el ayuntamiento roteño que tiene el objetivo de poner en valor la gran calidad de los quesos andaluces.

Los asistentes podrán disfrutar durante dos días de los mejores tipos de quesos elaborados por nueve queserías procedentes de Granada, Jaén, Málaga y Cádiz. El evento, además, contará con talleres de elaboración de quesos, actividades infantiles y la posibilidad de crear tablas de quesos personalizadas por cinco euros.

Queserías participantes: Cabraline

Cortijo La Vicaría

El Bosqueño

El Bucarito

El Gazul

El Llano del Jaral

El Pastor del Torcal

Pajarete

Sierra Sur

Fechas y ubicación del evento

La séptima edición del Mercado de Quesos de Rota se celebrará durante los días 8 y 9 de noviembre en la Plaza de la Merced de Rota. En este icónico lugar del municipio gaditano se realizarán todas las actividades de este evento y se dispondrán los diferentes stands donde las queserías ofrecerán sus productos.

Horarios: Sábado 8: 11.00 -15.30 horas y 17.00-21.30 horas

Domingo 9: 11.00 - 15.00 horas

Mercado de Tosantos y la Sherry Week

Además del Mercado de Quesos, durante este fin de semana también se celebrará en Rota el Mercado de Tosantos, donde los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de productos locales como vinos, cervezas artesanas, frutas, verduras de la zona, frutos secos y dulces, entre otros. El mercado, que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en la Plaza de la Merced y también dispondrá de varios talleres y actividades.

Ambos eventos, además, se enmarcan dentro de la Sherry Week que comenzó el pasado lunes en Rota y que finalizará el próximo domingo 9 de noviembre. Con motivo de esta celebración, los roteños y las personas que visiten el municipio podrán disfrutar de catas de maridaje, talleres infantiles, visitas teatralizadas al Castillo de Luna y varias actividades en restaurantes y bodegas como El Gato, La Pintora, Macanai, Karamba o la Heladería Margarita La Fresca.

Todos estos eventos convierten a Rota en un destino muy interesante para este fin de semana. Un municipio donde los visitantes podrán disfrutar de un gran número de actividades gastronómicas y culturales pensadas para toda la familia.