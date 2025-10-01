El sindicato Jupol denuncia un «abandono institucional» a la Policía Nacional

El sindicato JUPOL, mayoritario del cuerpo de la Policía Nacional, vuelve a manifestar su malestar y a denunciar el creciente descontento de los agentes ante lo que consideran «abandono, falta de compromiso y desprecio» por parte del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía. Aprovechando la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, una jornada que «debería ser motivo de orgullo y reconocimiento, se ha convertido en una jornada marcada por la frustración».

Afirman que los discursos cargados de elogios contrastan con la realidad cotidiana de miles de policías, «que desempeñan su labor en condiciones cada vez más precarias, con recursos insuficientes, sin reconocimiento económico y con promesas que, año tras año, quedan incumplidas».

Entre las principales demandas de JUPOL continúa la equiparación salarial con las policías autonómicas, un compromiso asumido por el Gobierno en 2018 y que, siete años después, «sigue sin cumplirse». «Los policías nacionales siguen siendo discriminados salarialmente pese a realizar funciones idénticas o incluso más arriesgadas y complejas que sus homólogos autonómicos», denuncian.

Asimismo, el sindicato reclama la aplicación inmediata de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ejecutivo a garantizar una «jubilación digna» para los policías nacionales. «Este derecho, fundamental para reconocer el esfuerzo físico y psicológico que implica el trabajo policial. Una sentencia que debe ser aplicada de manera inmediata y que el Ministerio debe, sin demora, ampliar para todos los miembros de la Policía Nacional, incluyendo también a los compañeros del régimen de Clases Pasivas».

Falta de medios

El sindicato señala que «esta jornada sirve para visibilizar el olvido institucional y la falta de medios con la que los policías nacionales luchan cada día contra un narcotráfico cada vez más violento, mejor organizado y mejor armado». Denuncian que «en los últimos años, el tráfico de cocaína ha experimentado un crecimiento alarmante en la provincia, aprovechando las estructuras ya asentadas del contrabando de hachís. Estas organizaciones criminales cuentan hoy con un enorme poder económico, acceso a tecnología puntera y, lo que es más grave, utilizan armamento de guerra con total impunidad, mientras los agentes siguen enfrentándose a ellos en condiciones muy inferiores».

«Nos jugamos la vida todos los días contra redes criminales que se han profesionalizado, que están fuertemente armadas y que operan con una violencia nunca vista. Mientras tanto, el Estado sigue mirando hacia otro lado», denuncia Javier Calero, secretario de Organización provincial de JUPOL en Cádiz. «Sin la declaración de Zona de Especial Singularidad y sin un refuerzo inmediato de medios materiales y humanos, estamos condenando a nuestros policías a una situación de vulnerabilidad extrema».

Desde JUPOL lamentan que los catálogos de personal lleven «más de veinte años sin actualizarse» y no «reflejan en absoluto la complejidad del escenario delincuencial actual». El sindicato denuncia que «la plantilla es insuficiente» y que «las unidades especializadas carecen del personal necesario para combatir con eficacia el fenómeno del narcotráfico».

Por otro lado, «muchos agentes no disponen de chalecos antibalas individuales, los vehículos policiales se encuentran en condiciones lamentables y el armamento reglamentario es de un calibre inferior al que utilizan las organizaciones criminales, lo que pone en riesgo la integridad física y la vida de los policías».

Incentivar el destino en Cádiz

Ante este escenario, JUPOL considera fundamental que se declare a la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad. Con ello se lograrían, afirman, mejoras económicas, laborales y sociales que permitirían frenar la salida de agentes, atraer nuevos efectivos y asegurar una respuesta policial acorde al grave desafío criminal que afronta la zona.

«Si el Gobierno no actúa ya, corremos el riesgo de que el Estado pierda el control en zonas estratégicas del territorio nacional. Cádiz no puede seguir siendo el patio trasero del narcotráfico mientras sus policías trabajan abandonados y sin recursos», advierte Calero.

En esta jornada del Patrón, JUPOL reafirma su apoyo a todos los policías destinados en la provincia y reclama al Ministerio del Interior «una actuación inmediata, eficaz y concreta frente a la crisis de seguridad que atraviesa Cádiz. Exige más personal, mejores medios y equipamiento, así como el reconocimiento institucional que implica la declaración de Zona de Especial Singularidad».

Dietas obsoletas

Otro de los aspectos que JUPOL considera prioritario es la «actualización urgente de las dietas, congeladas desde hace años y totalmente desfasadas respecto al coste de vida actual». Además, exige una «revisión profunda de la normativa que regula la función policial, modernizando leyes y reglamentos para adaptarlos a la realidad social, profesional y operativa del siglo XXI». Igualmente, el sindicato alerta sobre «la falta de presupuesto para las cajas pagadoras de las comisarías, una carencia que dificulta el funcionamiento diario y compromete la eficacia del servicio policial».

«Lujo y dispendio» en el Día de la Policía

Por otro lado, desde JUPOL hablan de «indignación» por el «despilfarro y los privilegios de la cúpula policial durante la celebración de los actos oficiales», ya que «mientras se recortan recursos básicos en las comisarías —sin dinero para reparar vehículos policiales o incluso para imprimir atestados—, se destinan importantes cantidades a fastuosos eventos, viajes y estancias de familiares de altos mandos». JUPOL denuncia que «los agentes que son obligados a acudir desde distintas unidades deben pagar sus desplazamientos por adelantado, mientras la Junta de Gobierno sigue disfrutando de gastos cubiertos con fondos públicos sin transparencia alguna».

«Esta misma Junta de Gobierno, cuya principal preocupación parece ser la de ampliar y retrasar su edad de jubilación, se beneficia de un sistema hecho a medida. Es el caso del Director Adjunto Operativo, cuya jubilación ha sido prorrogada de forma indefinida gracias a un Real Decreto diseñado, paradójicamente, para ayudas urgentes a víctimas de la DANA», recoge el escrito de Jupol.