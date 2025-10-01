«Ser agente de la Policía Nacional es sinónimo de honor»

«Los gobiernos pasan, las sociedades mueren, pero la Policía Nacional es eterna». Con estas palabras del libro 'De corazón azul' de Jesús Rodríguez Arias, ha concluido su discurso el comisario provincial de la Policía Nacional, Santos Bernal, durante el acto celebrado este miércoles por el Día de la Policía, que se dedica a sus patronos los Ángeles Custodios, que ha tenido lugar en Hotel Parador Atlántico al que han acudido, como todos los años, multitud de autoridades civiles, militares, condecorados y familiares.

Durante el acto se llevó a cabo la entrega de las condecoraciones que otorgan el ingreso en la Orden al Mérito Policial con distintivo blanco, destinadas a los agentes de la Policía Nacional, miembros de los Cuerpos Generales de la Administración del Estado y personal laboral, quienes este año han sido reconocidos por sus méritos, destacando por actuaciones singulares y extraordinarias que han dado prestigio a la Policía Nacional. Además, se han impuesto las condecoraciones por las que se concede, en atención a los méritos que concurren en los interesados, el ingreso en la Orden del Mérito Policial, a miembros de la Guardia Civil, Fuerzas Armadas y otras personas ajenas a la Policía Nacional.

El acto ha estado presidido por la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, y ha contado con la presencia, además, del alcalde de la ciudad, Bruno García, el Comisario Principal y Jefe de Operaciones de la Policía Nacional en Cádiz, Francisco Javier Vidal, el Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Cádiz, Ángel Núñez, y el Comisario Jefe de la Policía Nacional en Jerez, Francisco José García.

En primer lugar tomaba la palabra el regidor de la capital gaditana, Bruno García, quien ha querido «aprovechar esta oportunidad» para «felicitar, agradecer y comprometernos» con la Policía Nacional. Ha felicitado al cuerpo en nombre «de toda la sociedad de la ciudad de Cádiz por el trabajo que hacéis», y ha agradecido a los agentes «por el esfuerzo que hacéis todos los días del año. En nombre del Ayuntamiento y de toda la ciudad, gracias por vuestro esfuerzo y compromiso». Además, Bruno García ha mostrado un «compromiso» de «máxima colaboración» con la Policía Nacional «para reforzar el trabajo que hacéis».

«No hay mayor honor que servir a España»

Tras las palabras del alcalde, se ha dirigido al atril el comisario Santos Bernal, dispuesto a dar su último discurso en el cargo, ya que como él mismo ha señalado «me jubilo en 28 días». Durante su intervención ha querido tener unas palabras para Carlos Francisco Bellido, agente de la Guardia Civil que fallecía el pasado mes de junio tras ser atropellado en Guadalcacín en acto de servicio, y para María Vidal, víctima de violencia de género. Ha recordado que en 2025 han sido asesinadas 29 mujeres en España «por esta lacra que sufrimos». En el último, año trece agentes han perdido la vida: «el último fue Francisco Redondo, que falleció ayer por la noche».

«Ser policía es sinónimo de honor, el que es o ha sido policía no necesita más títulos que ese, no hay mayor honor que servir a España desde la Policía Nacional», ha afirmado.

El comisario provincial ha destacado durante su discurso un descenso del 5,5% de la criminalidad en la provincia de Cádiz en el último año, aunque ha alertado de que «la cibercriminalidad sigue en ascenso». La provincia de Cádiz «es una de las más seguras de España», ha señalado. Muestra de esta seguridad «son los 690.000 cruceristas que van a llegar a nuestra ciudad. Ese sentimiento de seguridad existe a nivel internacional».

Ha puesto en valor la última Operación Paso del Estrecho (OPE), en la que no ha habido «grandes incidentes» a pesar «del aumento de vehículos y pasajeros». En total, 3 millones de pasajeros y 700.000 vehículos. Además, han sido arrestadas 200 personas con órdenes internacionales de detención por delitos «muy graves de tráfico de drogas, trata de seres humanos o terrorismo». Ha destacado la lucha contra el narcotráfico como «uno de los grandes retos que enfrentan los estados democráticos».

«Nuestra provincia no es ajena a este problema», pero gracias a las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas seguridad del Estado, «nos hemos convertido en un muro en la seguridad de Europa, que es el destino último de la droga que se mete en nuestra provincia». En los últimos años se ha producido «un notable aumento» del 'petaqueo', y ha informado que «anoche intervenimos 2.500 litros de gasolina». En 2025 se han intervenido casi 200.000 litros de gasolina al narcotráfico, más del doble de lo intervenido el año pasado.

Por otro lado, ha recordado la incautación de 13.000 kilos de cocaína en Algeciras, el mayor alijo en la historia del narcotráfico en España y el tercero en Europa. «La lucha es continua y los resultados son evidentes, y muy buenos».

Condecoraciones y reconocimientos

Tras el discurso del comisario, se ha procedido a la entrega de las condecoraciones de ingreso a la Orden del Mérito Policial, destinadas a quienes han destacado por su trabajo o por sus años de servicio en el Cuerpo. Asimismo, esta distinción era otorgada a personas externas que también eran reconocidas con tan honorable galardón.

En nombre de todos ellos ha hablado José Antonio Pacheco, anterior subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, y distinguido con la medalla roja de la Policía Nacional. «Lo que nos une hoy es el honor que sentimos por la Policía Nacional, y el agradecimiento de los que somos merecedores de esta distinción».

«Estoy muy agradecido, pero los merecedores del mérito soy vosotros, en los cinco años que he estado de subdelegado, es más lo que he aprendido que lo que he podido acordar. He visto como habéis actuado con la mayor humanidad y dignidad posible, pero también habéis sido mano dura y una mano implacable con el crimen», ha apuntado.

Por parte de los agentes de la Policía Nacional, ha agradecido la entrega de medallas, Juan José Pérez Rodríguez, quien ha tenido unas palabras para «las familias, parejas y amigos que forman parte de este reconocimiento como un pilar fundamental en la condecoración de este logro».

Condecoraciones en el Día de la Policía Nacional Antonio Vázquez

El acto ha continuado con la tradicional ofrenda a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fallecidos en acto de servicio. La entrega de la corona de flores a los Ángeles Custodios.

Video. Ofrenda al Ángel Custodio en homenaje a los caídos por el Día de la Policía en Cádiz Antonio Vázquez

«Ser policía es un sentimiento»

Por último, ha tomado la palabra la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, que ha destacado que «ser policía no es una profesión, es un sentimiento, una forma de ser». Este miércoles «es un día para festejar el trabajo bien hecho, el funcionamiento de la Policía Nacional que tiene más de dos siglos de servicio público».

«España es un país seguro, es uno de los países mas seguros del mundo y eso en gran medida es gracias a vuestra labor, a vuestro esfuerzo, somos un país ejemplo internacional», ha afirmado Flores.

Ha destacado la «complejidad de nuestra provincia», que «se ha convertido en un referente de grandes eventos. Acogemos grandes citas que suponen un alto despliegue por parte de la Policía Nacional». Algunos de estos eventos, el Gran Premio de Motociclismo de Jerez, las diferentes romerías o las carreras de caballos en Sanlúcar «nos convierten en referentes».