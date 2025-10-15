Uno de los pueblos más bonitos de Cádiz viajará en el tiempo para celebrar su tradicional fiesta de moros y cristianos

Setenil de las Bodegas, uno de los pueblos más bonitos de Cádiz y de toda Andalucía, volverá a convertirse en un escenario histórico los próximos 17, 18 y 19 de octubre de 2025 con la celebración de su tradicional Fiesta de Moros y Cristianos. Una cita única que cada año atrae a cientos de visitantes y que combina patrimonio, historia viva y ambiente festivo.

Durante tres jornadas, las calles encaladas y las espectaculares casas incrustadas bajo la roca de este singular municipio gaditano se llenarán de color, música y representaciones teatrales para revivir la toma de Setenil en 1484 por parte de los Reyes Católicos.

La defensa de la fortaleza nazarí —liderada por el «Cordi»— y su conquista fueron un episodio clave en la caída del Reino de Granada, cuya fama quedó grabada en la sillería de la Catedral de Toledo. Como recompensa, el rey Fernando otorgó a Setenil privilegios reales similares a los de Sevilla.

Viaje al pasado

La localidad se transforma por completo: vecinos caracterizados de moros y cristianos representan escenas históricas en las plazas y rincones más emblemáticos, mientras los visitantes disfrutan de desfiles, ambientación medieval, gastronomía local y música tradicional.

Y, por si fuera poco, cabe recordar que Setenil de las Bodegas, situado en la comarca de la Sierra de Cádiz, forma parte de la famosa Ruta de los Pueblos Blancos y es reconocido por su paisaje urbano único, con viviendas excavadas en la roca que atraen cada año a miles de turistas nacionales e internacionales.