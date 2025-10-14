Provincia

Este símbolo culinario de la Janda es muy preciado en toda la provincia

El apetitoso cartel de un evento señalado en naranja en la provincia de Cádiz: lo que entra por los ojos...

La gente hace cola para el lomo en manteca que preparan en esta taberna de Cádiz: «De gran categoría. Si no vienes...»

L. V.

Cádiz

Vejer celebraba este domingo su Día Internacional del Lomo en Manteca, una cita indispensable para los amantes de ese producto tan apreciado gastronómicamente.

En ese contexto Antonio Pareja, «agitador gastronómico» de La Cocina de Gárgamel presenta un lugar, un establecimiento de Vejer, La Taberna del Lomo en Manteca, en el que hay que probar el lomo en manteca, uno de los grandes símbolos culinarios de la comarca de La Janda.

@lacocinadegargamel Lomo en Manteca en Vejer de    La Frontera. Día Mundial del Lomo en Manteca Taberna del Lomo en Manteca, de gran categoría!   #lomoenmanteca #vejerdelafrontera #manteca ♬ sonido original - lacocinadegargamel

Con más de una década de historia y reconocimientos como la Medalla de la Provincia de Cádiz, el Día Internacional del Lomo en Manteca se ha convertido en un auténtico homenaje a los sabores de siempre, al trabajo artesanal de las carnicerías vejeriegas y al espíritu hospitalario de este rincón gaditano.

