La gente hace cola para el lomo en manteca que preparan en esta taberna de Cádiz: «De gran categoría. Si no vienes...»

Vejer celebraba este domingo su Día Internacional del Lomo en Manteca, una cita indispensable para los amantes de ese producto tan apreciado gastronómicamente.

En ese contexto Antonio Pareja, «agitador gastronómico» de La Cocina de Gárgamel presenta un lugar, un establecimiento de Vejer, La Taberna del Lomo en Manteca, en el que hay que probar el lomo en manteca, uno de los grandes símbolos culinarios de la comarca de La Janda.

Con más de una década de historia y reconocimientos como la Medalla de la Provincia de Cádiz, el Día Internacional del Lomo en Manteca se ha convertido en un auténtico homenaje a los sabores de siempre, al trabajo artesanal de las carnicerías vejeriegas y al espíritu hospitalario de este rincón gaditano.