El apetitoso cartel de un evento señalado en naranja en la provincia de Cádiz: lo que entra por los ojos...

«Estábamos deseando que llegara este momento… ¡Cartel anunciador del VIII Día Internacional del Lomo en Manteca!».

El Ayuntamiento de Vejer ha mostrado su orgullo por el hecho de haberse dado un paso más para un día señalado en rojo, o naranja, según se mire, en la localidad.

El autor del cartel del VIII Día Internacional del Lomo en Manteca, que tendrá lugar el domingo 12 de octubre, es el artista gaditano Fernando Devesa. «Una maravillosa obra en óleo», tal y como se destaca desde el Consistorio de Vejer.

«El próximo 12 de octubre vuelve una de las citas gastronómicas más importantes de Vejer, el Día Internacional del Lomo en Manteca», se celebra.

Desde el Ayuntamiento de Vejer se quiere «agradecer a todas las carnicerías y a la Venta Pinto, por hacer posible este día, que convierte a nuestro municipio en todo un referente gastronómico». «¡Comienza la cuenta atrás!», se exclama.

La cita

El Ayuntamiento de Vejer junto a los carniceros locales, y asesorados por Benjamín Colsa, experto en Innovación Creatividad y Cultura Gastronómica, retoma esta cita gastronómica en la que el lomo en manteca se convierte en protagonista. Una nueva edición que viene cargada de novedades poniendo en valor la gastronomía y tradiciones de Vejer.

El sábado 11 de octubre se comenzará a calentar motores con el concierto 'Lomo Pop' a cargo del grupo 'Aquel 20 de abril' en las Murallas de Las Segur.

El domingo 12, el día comenzará con un desayuno con zurrapa, gentileza de las carnicerías, contando en la organización con los miembros de los Centros de Día de Mayores.

A las diez de la mañana se dará salida en la Avenida Los Remedios a todos los participantes de la XXV Carrera Popular, que este año contará entre sus premios generales con el lomo en manteca.

A mediodía se inaugurará la jornada gastronómica en la Murallas de la Segur, donde se ubicarán varios expositores de demostración y venta del lomo en manteca por parte de las distintas carnicerías, así como panadería, vinos y piñonates; empresas todas ellas locales.

El recinto amurallado contará con una barra a beneficio de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Vejer.

Durante ese día diversos restaurantes y bares del municipio han incluido en su carta un plato o tapa elaborado con lomo en manteca.

Una agenda completa para celebrar este día que se ha convertido en cita gastronómica importante en Vejer donde el lomo en manteca es el protagonista.

Presentación

El próximo lunes 6, a las 11.30 horas, en el Palacio Provincial, el vicepresidente segundo, responsable de Desarrollo a la Ciudadanía Javier Vidal; el alcalde de Vejer, Antonio González Mellado; y la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte; Tania Barcelona, presentarán esta nueva edición, la octava, del Día Internacional del Lomo en Manteca, que tendrá lugar el domingo 12 de octubre. También está prevista la presencia de representantes de carnicerías vejeriegas.