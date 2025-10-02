Benaocaz reivindica las razas autóctonas en su Feria Ganadera

Unos 400 ejemplares, especialmente de ovejas merinas y cabras payoyas, participarán en la próxima Feria Ganadera de Benaocaz. La décimo segunda edición de esta muestra se celebrará en el municipio del 10 al 13 de octubre, gracias a la organización de la Asociación de Ganaderos de Benaocaz y el respaldo de la Diputación de Cádiz, entre otras muchas entidades y empresas -más de 60, según la organización- que colaboran con el evento.

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, no ha dudado en animar a la ciudadanía a visitar esta muestra, a la que ha calificado como un «referente de la provincia de Cádiz» y sobre la que ha destacado que «pone en valor nuestras tradiciones y la conservación de las razas que son nuestras». Un objetivo que coincide con el de la Diputación, ha destacado, que está desarrollando acciones específicas a favor del sector primario, en este caso del ganadero.

Esta Feria «es un referente y una posibilidad, no sólo para Benaocaz, sino para todo el territorio y para la comarca» de la Sierra de Cádiz porque la celebración de esta muestra ganadera aporta además «un impulso para el empleo, el desarrollo económico y social» que redunda tanto en Benaocaz como en los pueblos de alrededor, ha asegurado.

También desde el Ayuntamiento de Benaocaz, la alcaldesa Olivia Venegas ha invitado a visitar y conocer «esta gran Feria», que «ha ido creciendo a los largo de los últimos doce años hasta convertirse en un referente de la Sierra de Cádiz» y que supondrá una oportunidad para «disfrutar de un paisaje maravilloso como es nuestro entorno, de una gran gastronomía y de nuestra cultura». La Feria, ha recordado, es un «motor» para los sectores ganadero, turístico y en general para la economía de Benaocaz, así que ha agradecido al colectivo de ganaderos y a la Diputación su implicación en el evento.

La organización de la Feria supone para la Asociación de Ganaderos de Benaocaz «un gran esfuerzo», que la directiva recién renovada ha asumido con «muchas ganas», ha explicado el presidente de la entidad, Miguel Ángel Mangano, quien se ha encargado de ofrecer detalles sobre la programación.

Concursos y actividades

Durante la muestra, se desarrollarán certámenes profesionales, como el XII Concurso de la Cabra de la Sierra de Cádiz; el XIII Concurso Nacional Morfológico de la Raza Ovina Merina de Grazalema y el X Concurso Nacional Morfológico de la Raza Caprina Payoya. Para el público visitante, habrá degustaciones, talleres, exhibiciones y concursos populares (carrera de sacos, y levantamiento de alpacas, entre otros), además de una zona con una veintena de puestos con productos artesanales y gastronómicos.

Además de los citados, a la presentación han acudido el primer teniente de alcaldesa, Antonio Abad; la vicepresidenta de la Asociación de Ganaderos de Benaocaz, Rocío Puerto; y el también miembro de la directiva de la entidad Jorge Mangano.

Cabe destacar que la Diputación de Cádiz colabora con el desarrollo de esta Feria Ganadera mediante una asistencia económica, así como con la aportación para la exposición de varios ejemplares de oveja merina grazalemeña y cabra payoya del rebaño que la administración provincial mantiene en La Finca El Imperio.