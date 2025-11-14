A prisión tras ser descubierto repostando en Arcos 1.000 litros de gasolina destinados a los narcos

A falta de saber cómo frenar de forma contundente el transporte clandestino de grandes cantidades de combustible en la provincia de Cádiz, las fuerzas de seguridad no levantan el pie del acelerador. Cada semana acechan y detienen a los petaqueros, una red de suministradores que se dedica a abastecer de gasolina a las embarcaciones de los narcos para facilitar sus entradas y descargas en la costa.

Esta vez, la Guardia Civil de Cádiz ha detenido a una persona cuando repostaba 1.000 litros de gasolina en un depósito ubicado en el interior de una furgoneta de alquiler. El vehículo fue sorprendido en una gasolinera «Low Cost», de la localidad de Arcos de la Frontera, mientras repostaba unos 1.000 litros de combustible en un depósito oculto en la parte trasera del mismo. El detenido, para pasar desapercibido, vestía indumentaria que simulaba estar ejerciendo algún tipo de trabajo como operario. Finalmente, el vehículo fue interceptado por la Guardia Civil de Arcos de la Frontera que procedió a la detención de esta persona por un delito de tenencia de sustancias inflamables o explosivas. Tras ser puesto el detenido a disposición judicial se ha decretado su ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado día 11 cuando los guardias civiles de seguridad ciudadana del puesto de Arcos de la Frontera tienen conocimiento de una actividad sospechosa que se está llevando a cabo en una gasolinera tipo «Low Cost» de dicha localidad.

Una vez comprobados los hechos por los agentes de servicio, estos corroboraron que se estaba cometiendo una actividad ilícita al detectar a una persona repostando combustible en un depósito, muy diferente y que nada tenía que ver con el depósito propio y original de un vehículo que reposta gasolina para su uso cotidiano.

Por estos hechos, los agentes de servicio procedieron a su identificación y pudieron comprobar que el detenido, el cual vestía indumentaria que simulaba estar ejerciendo algún tipo de trabajo como operario para pasar desapercibido, había acabado de repostar unos 1.000 litros aproximadamente en el interior de un depósito de grandes dimensiones que tenía oculto en la parte trasera de la furgoneta.

Finalmente, la Guardia Civil procedió a la detención de esta persona por un delito de tenencia de sustancias inflamables o explosivas y que, tras ser puesto el detenido a disposición judicial, se ha decretó su ingreso en prisión.