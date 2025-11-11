narcotráfico

Más de 16.000 litros de gasolina para los narcos decomisados en unas horas en Cádiz, suma y sigue

narcotráfico

Un operativo de la Guardia Civil desmonta una 'guardería' donde se almacenaban cientos de garrafas de combustible en Barbate y detiene a tres personas

El pedido de las narcolanchas: Desde móviles a patatas fritas, galletas y arroz... pillada una furgoneta cargada de suministros

Decenas de petacas intervenidas también recientemente en una finca de Chiclana.
Decenas de petacas intervenidas también recientemente en una finca de Chiclana. la voz
María Almagro

María Almagro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mientras que se continúa dándole vueltas a cómo castigar penalmente la práctica de acumular, guardar y transportar cientos de garrafas de combustible sin ningún control y seguridad por toda la provincia de Cádiz, las fuerzas policiales siguen actuando y haciendo intervenciones. Cada semana pueden ser una decena los servicios que agentes de la Policía Nacional o la Guardia Civil hacen contra los llamados 'petaqueros', aquellos individuos que se han especializado en surtir de gasolina y víveres a los narcos para que éstos puedan entrar a costa y realizar sin problemas sus alijos.

Y así continúa. Un suma y sigue. La Guardia Civil informa este martes de otras nuevas incautaciones. Así relata que durante el fin de semana han aprehendido un total de 590 petacas de gasolina, además de cinco embarcaciones «dedicadas al abastecimiento de medios logísticos necesarios para favorecer el narcotráfico». O lo que resultan ser más de 16.000 litros de combustible entre petacas y lo que contenían las embarcaciones, destinados a abastecer a las narcolanchas.

Noticia Relacionada
Noticia Relacionada

Del mismo modo se ha procedido a un total de tres detenciones relacionadas con delitos de contrabando y tenencia de sustancias explosivas o inflamables.

Como explican, la última actuación se realizaba durante la pasada noche tras el desarrollo de un operativo policial llevado a cabo en la localidad de Barbate donde se localizó una guardería dedicada a almacenar petacas de gasolina que albergaba 200 de ellas, dos motores fueraborda y una embarcación panelable desmontada.

En el dispositivo han participado casi una treintena de guardias civiles pertenecientes a la Comandancia gaditana y ha dado como resultado la detención de tres personas.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app