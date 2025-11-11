Más de 16.000 litros de gasolina para los narcos decomisados en unas horas en Cádiz, suma y sigue

Mientras que se continúa dándole vueltas a cómo castigar penalmente la práctica de acumular, guardar y transportar cientos de garrafas de combustible sin ningún control y seguridad por toda la provincia de Cádiz, las fuerzas policiales siguen actuando y haciendo intervenciones. Cada semana pueden ser una decena los servicios que agentes de la Policía Nacional o la Guardia Civil hacen contra los llamados 'petaqueros', aquellos individuos que se han especializado en surtir de gasolina y víveres a los narcos para que éstos puedan entrar a costa y realizar sin problemas sus alijos.

Y así continúa. Un suma y sigue. La Guardia Civil informa este martes de otras nuevas incautaciones. Así relata que durante el fin de semana han aprehendido un total de 590 petacas de gasolina, además de cinco embarcaciones «dedicadas al abastecimiento de medios logísticos necesarios para favorecer el narcotráfico». O lo que resultan ser más de 16.000 litros de combustible entre petacas y lo que contenían las embarcaciones, destinados a abastecer a las narcolanchas.

Del mismo modo se ha procedido a un total de tres detenciones relacionadas con delitos de contrabando y tenencia de sustancias explosivas o inflamables.

Como explican, la última actuación se realizaba durante la pasada noche tras el desarrollo de un operativo policial llevado a cabo en la localidad de Barbate donde se localizó una guardería dedicada a almacenar petacas de gasolina que albergaba 200 de ellas, dos motores fueraborda y una embarcación panelable desmontada.

En el dispositivo han participado casi una treintena de guardias civiles pertenecientes a la Comandancia gaditana y ha dado como resultado la detención de tres personas.