El PP pide a Ruiz Boix «que salga de la cueva» tras la compra de votos del PSOE en Arcos

El vicesecretario de Organización del PP de Andalucía, Nacho Romaní, ha cargado duramente contra el PSOE tras el caso de corrupción desvelado por ABC en Arcos, donde un asesor de la concejal socialista María José González Peña, prometía una plaza de funcionaria a Manuela F. N. a cambio de que tanto ella como su familia votasen al PSOE en las elecciones municipales de 2019. Desde el grupo popular hablan de una «trama» y una situación que «nos preocupa».

Desde el PP «respetamos la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario», pero «también es verdad que hemos escuchado unos audios que nos muestran el modus operandi del Partido Socialista«, una forma de actuar «que llega a muchos pueblos de la geografía, porque ahora hemos sabido por los medios de comunicación que hay o puede haber otros miembros del Partido Socialista de pueblos de la zona que tienen algo que ver en esta trama. Se está hablando de implicaciones en Medina Sidonia y queremos saber quiénes son esos responsables de los que se hace mención en los medios de comunicación que pueden verse afectados de Medina Sidonia«.

«Por lo que hemos podido escuchar, evidentemente el Partido Popular no puede permanecer a un lado», y su comparecencia se explica «para ver si conseguimos que el señor secretario general del Partido Socialista, el señor Ruiz Boix salga de la cueva», porque «está metido en una cueva, está escondido, no da declaraciones sobre este tema y nosotros lo que le pedimos al Partido Socialista es que nos diga qué es lo que está haciendo y sobre todo que explique si esta situación que se está dando en Arcos se ha estado dando en otras poblaciones» e incluso «si el propio Ruiz Boix en su Ayuntamiento del que es alcalde ha conseguido la alcaldía con el mismo modus operandi», porque «desde luego nosotros entendemos que eso puede perjudicar y perjudica evidentemente a la democracia en sí misma».