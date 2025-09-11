El PP de Cádiz sobre la compra de votos del PSOE en Arcos: «El ciudadano está harto de estos escándalos»

La secretaria general del Partido Popular de Cádiz y presidenta de la Diputación Provincial, Almudena Martínez, se ha pronunciado sobre el caso de corrupción en Arcos de la Frontera, donde un asesor de la concejal socialista María José González Peña, prometía una plaza de funcionaria a Manuela F. N. a cambio de que tanto ella como su familia votasen al PSOE en las elecciones municipales de 2019. Como cuenta ABC, actualmente están procesados la concejala del PSOE y número dos del partido en el municipio; su exasesor y antiguo jefe de la Policía Local, Luciano Muñoz Castaño; el presidente del tribunal encargado del concurso, Ricardo F. V., y la propia beneficiaria de la plaza, quien ha reconocido los hechos.

Desde el PSOE se aseguraron que Manuela F. N. fuera la candidata adjudicataria de la plaza. Para ello, el cuestionario tipo test fue elaborado por la propia aspirante y remitido al tribunal seleccionador e incluso se le comunicó cual sería el contenido práctico incluido en la convocatoria del examen.

Para Almudena Martínez este caso es «un escándalo más del Partido Socialista». «Nos estamos acostumbrando, por desgracia, a estos escándalos, a la corrupción y a nada más que a ese conflicto y ese ruido mediático».

El PSOE, «especialmente en la provincia de Cádiz, tiene un problema, un problema de fragmentación, están todos peleados, todos divididos», pero «ese ruido y esa suciedad o ese fango político no creo que le venga bien al ciudadano, no creo que le interese».

«Creo que el ciudadano ya está harto de estos enfrentamientos, de estos escándalos, de corrupción, de problemas, y que lo que quiere es que los políticos se centren y trabajémonos por ello y por solucionar lo que realmente les importa«.