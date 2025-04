El juego de la silla en el PSOE de Cádiz

La fractura interna dentro del PSOE de Cádiz es cada vez más evidente, a pesar de los reiterados mensajes de unidad lanzados por su secretario general, Juan Carlos Ruiz Boix. Este miércoles se ha celebrado el pleno ordinario de abril de la Diputación Provincial de Cádiz, en el que Javier Pizarro -alcalde de Alcalá de los Gazules y afín a Ruiz Boix- ha debutado como nuevo portavoz del grupo socialista.

El relevo en la portavocía ha sido una decisión impulsada por el propio Ruiz Boix, con el objetivo de apartar del cargo a Ana Carrera, quien mostró su respaldo al alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, rival de Ruiz Boix en las primarias del partido.

Hasta ahora, Ana Carrera había desempeñado el papel de portavoz socialista en Diputación, y estaba sentada junto a Javier Pizarro. Aunque estaba previsto que ambos continuasen sentados juntos, la propia Carrera junto a López Gil, también crítico con Ruiz Boix, ha pedido a sus compañeros de partido que cambien sus asientos en el pleno, para no sentarse junto a Pizarro. Finalmente, Carrera se ubicó junto al propio López Gil y la diputada María Dolores Varo Malia.

El alcalde de Chiclana, José María Román, también alineado con Ruiz Arana, terminó ocupando el asiento inicialmente asignado a Ana Carrera. Román se incorporó al pleno una vez iniciado, y no ocultó su sorpresa al descubrir el cambio.

Una nueva era en el PSOE de Cádiz

El estreno en la portavocía por parte de Javier Pizarro marca el inicio de una nueva era dentro del PSOE de Cádiz. La presidenta de Diputación, Almudena Martínez le ha dado la bienvenida y ha agradecido el trabajo desempeñado «guardando las formas y el respeto» a Ana Carreras. No ha sido hasta el punto 13 del pleno cuando ha tomado la palabra Pizarro como portavoz.

El punto, una proposición del Grupo Popular relativa a la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, fue defendida por el vicepresidente primero Juancho Ortiz, quien pidió que dicte «una disposición normativa que permita a las entidades locales a usar los remanentes en inversiones sostenibles», una medida que contó con el respaldo de Izquierda Unida y del diputado Ramón Galán, pero, como era de esperar, encontró confrontación de la bancada socialista.

Pizarro achacó a Ortiz que «esta es la típica moción en la que usted se encuentra a gusto, aunque hoy le he visto bajito de cuerpo». En palabras del nuevo portavoz socialista, «tiene usted la capacidad, y se lo reconozco, de que se cree sus propios argumentos», porque «usted tiene a su lado a representantes municipales, algunos con mayoría absoluta, y que no han aprobado sus presupuestos», y ponía de ejemplo a «Cádiz, Jerez, Arcos, El Puerto, Algeciras y Conil».

«Este gobierno, que dice usted que trabaja a espaldas de los ciudadanos, ha dado claros ejemplos que, con voluntad de acuerdos, ha sido capaz de aprobar medida históricas que afectan a los ciudadanos como la subida histórica del Salario Mínimo Interprofesional, la subida histórica de las pensiones, la aprobación Salario Mínimo Vital, la aprobación de la reforma laboral responsable de los datos de empleo» y «todas estas medidas con la votación en contra el PP».

Respondía Juancho Ortiz, señalando que «su pueblo (Alcalá) se va a quedar sin el programa Invierte y sin el programa Cádiz Marcha» ante la falta de presupuestos generales. «Quien no se cree sus propios argumentos es su presidente Pedro sanchez», y recordó algunas declaraciones de 2018 del presidente, cuando estaba en la oposición, como que «sin presupuestos no se puede gobernar» o que «gobernar sin presupuestos no es nada».

«Son los argumentos de su presidente», reiteraba Ortiz. «Si el señor Pedro Sánchez se aplica los principios de 2018 debería pensar que su gobierno ha fracasado». Finalmente, el punto salió adelante con la abstención del PSOE y con los votos a favor del resto de partidos.