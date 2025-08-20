Persecución en Ubrique para atrapar a dos personas que lanzaban colillas encendidas desde su coche

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.

La Voz de Cádiz 20/08/2025

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido en Ubrique a dos individuos que estaban lanzando colillas encendidas desde el vehículo en el que se desplazaban y que huyeron de los agentes al darles el alto mediante señales acústicas y luminosas.

La Guardia Civil ha explicado que, tras estrellar el vehículo, los detenidos se resistieron violentamente a la detención intentando empuñar cuchillos que portaban al alcance de la mano y que pudo evitarse por la acción de los agentes.

La intervención se realizó el pasado lunes 18 de agosto en torno a las 22,15 horas, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana observó cómo desde el asiento del copiloto de un turismo se lanzaban colillas encendidas hacia la cuneta, con el consiguiente peligro de incendio.

Tras apagar los guardias civiles las colillas encendidas, evitando así el riesgo de incendio, siguieron al vehículo y conminaron al conductor a detenerse con señales acústicas y luminosas. Fue en ese momento cuando se inició una huida a toda velocidad, ejecutando una conducción «tremendamente agresiva y veloz» e internándose en el casco urbano de Ubrique, con el consiguiente peligro para los viandantes.

El seguimiento finalizó cuando el conductor perdió el control del vehículo y lo estrelló en una zona en la que no había personas en esos momento.

Según la Guardia Civil, los dos ocupantes del vehículo hicieron frente a los agentes de manera agresiva, y fue la actuación de estos profesionales lo que les impidió que esgrimiesen contra ellos sendos cuchillos de grandes dimensiones que llevaban encima.

Alcohol y drogas

Una vez inmovilizados y detenidos se solicitó la presencia de una patrulla de del Destacamento de Tráfico de Villamartín para realizar la correspondiente prueba de detección de alcohol y sustancias estupefacientes, siendo positivos ambos individuos en cocaína y opiáceos.

Los dos detenidos fueron trasladados a las dependencias oficiales para la finalización de las diligencias como presuntos autores de un delito grave contra la seguridad vial y resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad, y se han formulado denuncias por carecer de seguro e ITV en vigor el vehículo y a la Ley Orgánica 4/2015 de seguridad ciudadana por tenencia de armas blancas.