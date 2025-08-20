Cae en Villamartín un ladrón que robó joyas y dinero por más de 50.000 euros entre sus vecinos

La Voz de Cádiz 20/08/2025

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a un individuo como presunto autor de al menos diez robos con escalo cometidos en la localidad de Villamartín desde finales del mes de febrero, donde el valor de lo sustraído supera los 16.000 euros en efectivo y los 37.000 euros en joyas.

La detención de A.P.M., de 30 años de edad y vecino de la localidad, se producía en la mañana de este martes cuando los guardias civiles de la localidad serrana concluían la investigación iniciada a finales del mes de febrero tras recibir la primera denuncia de un propietario de una vivienda, ha informado Instituto Armado.

El resto de denuncias recibidas relataban unos hechos que compartían un mismo modus operandi. Así, los robos se cometían de madrugada y se accedía a los domicilios por una planta alta después de forzar una de las ventanas de la vivienda.

Además, estos hechos venían precedidos en ocasiones de una sucesión de llamadas a puertas de una misma zona para comprobar si los moradores se encontraban en el interior. Esto no siempre era certero ya que algunos de los robos se cometieron cuando los moradores se encontraban en el interior de la vivienda, con el consiguiente peligro de que la situación se descontrolase y del temor de los vecinos a verse asaltados, sobre todo entre la población más vulnerable por edad o por vivir solos.

Un vecino

Las investigaciones de los guardias civiles dieron sus frutos después de realizar inspecciones oculares, donde se recogieron fragmentos de huellas y otras evidencias. Esto permitió centrar las sospechas en el vecino de la localidad ya detenido, que había protagonizado hechos similares en el año 2021, llegando a ser detenido por la misma unidad.

A finales del pasado mes de julio el ahora detenido cometía un nuevo robo en un domicilio de Villamartín que contaba con una cámara de seguridad instalada por su propietario. Esta realizó una foto parcial de la cara del sospechoso antes de que éste se percatara de su presencia y la inutilizara.

Por todos estos hechos, y tras cotejar varias identificaciones de patrullas de la Guardia Civil con testificales de vecinos, se procedió a la detención de esta persona en su propio domicilio como presunto autor de diez delitos de robo con escalo, siendo posteriormente trasladado a las dependencias oficiales para la finalización de las diligencias.

Hasta el momento se han esclarecido diez robos cometidos en la localidad de Villamartín, aunque se está a la espera de que se reciba un informe lofográfico que permitiría esclarecer otros hechos cometidos en la zona de similares características.