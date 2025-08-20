Una banda rumana asentada en la Costa del Sol, tras al menos 13 robos en vehículos en Los Barrios

Dinero y objetos incautados al desarticular una red especializada en robo en vehículos en Los Barrios

La Voz de Cádiz 20/08/2025

La Guardia Civil del Puesto Principal de Los Barrios pertenecientes a la Comandancia de Algeciras ha detenido a seis presuntos pertenecientes a una organización criminal supuestamente dedicada al robo en el interior de vehículos aparcados en el entorno del Polígono de Palmones.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo tras detectarse un aumento de este tipo de delitos en las inmediaciones de establecimientos comerciales del polígono de Palmones en Los Barrios, ha detallado la Guardia Civil.

Las víctimas eran principalmente residentes en distintos países europeos y de origen marroquí que estacionaban sus vehículos en los parkings del polígono para realizar algunas compras antes de embarcar hacia Marruecos. Cuando regresaban de realizar las compras, comprobaban que habían sufrido robos, principalmente de dinero y objetos de valor que se encontraban en el interior del vehículo.

Como se ha detallado, los presuntos autores seleccionaban a sus víctimas aguardando hasta que estacionaban el vehículo. Posteriormente, varios miembros del grupo seguían por el supermercado a las familias, mientras el resto abrían el vehículo para sustraer el dinero y los objetos de valor que se encontraban en el mismo.

Las gestiones de investigación realizadas por los guardias civiles han permitido conocer que los presuntos responsables están «perfectamente organizados», son de origen rumano y residentes en la Costa del Sol en Málaga. Para la comisión de estos robos, los investigados alquilaban vehículos de diferentes empresas ubicadas en el aeropuerto de Málaga.

El pasado 7 de agosto, los agentes que habían establecido un dispositivo específico para detectar este tipo de actos delictivos pillaron in fraganti a los sospechosos mientras intentaban robar en el interior de un vehículo en el Polígono de Palmones.

Seis detenidos

Durante el operativo, fueron detenidas seis personas, tres de ellas en el mismo polígono y otras tres en el peaje de Manilva cuando intentaban huir dirección Málaga.

Uno de los vehículos de alquiler tenía un potente inhibidor que inutilizaba masivamente los cierres de los vehículos que se encontraban en las inmediaciones.

La localización e identificación de los integrantes de esta organización criminal ha sido «laboriosa», según la Guardia Civil, ya que tenían un modo de vida nómada por todo el territorio de la Costa del Sol, cambiando habitualmente de dirección para evitar ser localizados.

A esta organización se le atribuyen al menos 13 robos realizados con el mismo modus operandi. En el operativo se han recuperado algunos efectos robados como joyas y perfumes.

Los detenidos junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que decretó el ingreso en prisión de dos de los integrantes de la organización.