El juzgado deja en libertad con cargos a unos detenidos por tirar colillas encendidas por la Sierra de Cádiz

Libertad con cargos para los dos individuos que habían sido detenidos en Ubrique tras ser sorprendidos por la Guardia Civil arrojando colillas encendidas desde un vehículo en marcha, un comportamiento de alto riesgo en plena Sierra de Cádiz por la posibilidad de provocar un incendio forestal.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 18 de agosto en torno a las 22.15 horas, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana observó cómo desde el asiento del copiloto de un turismo se lanzaban colillas hacia la cuneta. Los agentes apagaron de inmediato los restos humeantes para evitar que prendiera la vegetación y trataron de detener el vehículo mediante señales acústicas y luminosas.

Persecución

Lejos de detenerse, los ocupantes emprendieron una huida a gran velocidad, ejecutando una conducción «tremendamente agresiva» por el casco urbano de Ubrique y poniendo en serio peligro a los viandantes. La persecución concluyó cuando el conductor perdió el control y estrelló el coche en una zona donde, por fortuna, no había peatones.

Tras el siniestro, los dos ocupantes opusieron una fuerte resistencia e intentaron esgrimir cuchillos de grandes dimensiones que llevaban al alcance de la mano. La rápida actuación de los guardias civiles impidió que lo consiguieran, logrando reducirlos con apoyo de unidades de refuerzo.

Cocaína y opiáceos

Posteriormente, una patrulla del Destacamento de Tráfico de Villamartín les practicó las pruebas de detección de alcohol y drogas, en las que ambos arrojaron resultado positivo en cocaína y opiáceos.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias oficiales como presuntos autores de un delito grave contra la seguridad vial y otro de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad. Además, se formularon denuncias por circular con un vehículo sin seguro ni ITV en vigor y por tenencia de armas blancas.

Libertad con cargos

A pesar de la gravedad de los hechos, ambos individuos quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición del juzgado de guardia.

La Guardia Civil recuerda que arrojar colillas al campo constituye una conducta de alto riesgo, especialmente en verano, cuando la sequedad de la vegetación y las altas temperaturas elevan al máximo las posibilidades de incendio en la provincia de Cádiz.