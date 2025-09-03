Droga
Desmantelada una plantación de marihuana oculta entre la maleza en la ribera del río Guadalete, en Puerto Serrano
Los dos huertos tenían un total de 225 plantas de marihuana de tamaño medio
Un vecino de Arcos, detenido por forzar máquinas de vending con una palanca para llevarse apenas 100 euros
Abascal aboga por seguir el ejemplo de Trump contra el narcotráfico «también en el Estrecho»
La Guardia Civil de Cádiz ha desmantelado dos plantaciones de marihuana que se habían instalado en la zona de la ribera del río Guadalete a su paso por la localidad gaditana de Puerto Serrano.
Como ha explicado el Instituto Armado, las plantaciones desmanteladas son dos huertos que estaban ocultos entre la maleza que crece en la ribera del río Guadalete.
225 plantas
Allí se ocultaban un total de 225 plantas de marihuana de tamaño medio, que después de ser arrancadas han arrojado un peso aproximado de 25 kilogramos.
Hasta el momento no se han producido detenciones por estas plantaciones y las diligencias han sido trasladadas al Juzgado de Guardia de Arcos de la Frontera para su investigación.