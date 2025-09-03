Desmantelada una plantación de marihuana oculta entre la maleza en la ribera del río Guadalete, en Puerto Serrano

La Voz de Cádiz 03/09/2025

La Guardia Civil de Cádiz ha desmantelado dos plantaciones de marihuana que se habían instalado en la zona de la ribera del río Guadalete a su paso por la localidad gaditana de Puerto Serrano.

Como ha explicado el Instituto Armado, las plantaciones desmanteladas son dos huertos que estaban ocultos entre la maleza que crece en la ribera del río Guadalete.

225 plantas

Allí se ocultaban un total de 225 plantas de marihuana de tamaño medio, que después de ser arrancadas han arrojado un peso aproximado de 25 kilogramos.

Hasta el momento no se han producido detenciones por estas plantaciones y las diligencias han sido trasladadas al Juzgado de Guardia de Arcos de la Frontera para su investigación.