Un vecino de Arcos, detenido por forzar máquinas de vending con una palanca para llevarse apenas 100 euros

La Voz de Cádiz 03/09/2025

Actualizado a las 13:47h.

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a un individuo, vecino de la localidad de Arcos de la Frontera y con numerosos antecedentes, como presunto autor de al menos tres robos con fuerza en máquinas de vending existentes en las localidades de Espera y Arcos cometidos desde finales de julio y en el mes de agosto.

Los robos los cometía presuntamente utilizando una palanca metálica, con la que forzaba estas máquinas expendedoras, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

La detención de M.P.M. se producía en la mañana del pasado 1 de septiembre cuando los guardias civiles del Área de Investigación de Arcos de la Frontera pudieron identificarlo a través de unas grabaciones como la persona que habría forzado varias máquinas expendedoras de productos por el sistema de autoventa.

Las investigaciones de los agentes dieron sus frutos después de realizar las correspondientes inspecciones oculares, y poder acceder a una serie de imágenes donde pudieron identificar al presunto autor de los hechos, un conocido delincuente de la localidad, que no dudaba en causar cuantiosos daños para obtener apenas 100 euros de botín.

Hasta el momento se han esclarecido tres robos cometidos en las localidades de Arcos y Espera, aunque la Guardia Civil no descarta que podría estar detrás de otros hechos cometidos en la zona de similares características.