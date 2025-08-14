Así va a ser la zona infantil del parque de la Magdalena en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando continúa avanzando en la definición de los elementos que formarán parte del futuro Parque de La Magdalena, que actualmente se encuentra en obras. Si ayer se daba cuenta de los detalles del mobiliario urbano y las luminarias que marcarán la estética del recinto, hoy se ha dado a conocer las áreas infantiles de juego que se instalarán en este gran espacio verde.

El proyecto contempla la creación de cuatro zonas de juego con características muy definidas, pensadas para diferentes edades y necesidades. Más allá de su función lúdica, estas áreas buscan transmitir alegría, estimular la imaginación y mantener un vínculo directo con la historia y las tradiciones de la ciudad.

Dentro del plan de remodelación del parque destaca el edificio central multiusos, inspirado en las naves tradicionales de Navantia y concebido como un homenaje al primer astillero militar de España, que se ubicó frente a La Magdalena. En coherencia con ese espíritu, el área infantil situada junto a este edificio servirá de complemento simbólico a la memoria naval de San Fernando. Así, el parque infantil estará tematizado reflejando la construcción naval, con un barco de grandes dimensiones. Atracción inspirada en el Juan Sebastián Elcano, que representa el trabajo que Navantia ha realizado, repara y exhibe en todo el mundo. Este barco central estará acompañado de otros elementos vinculados a la construcción naval, como una grúa -que se puede escalar- formada por tres cubos y estructuras relacionadas con el trabajo de los astilleros, de manera que los niños, mientras juegan, participen también de la historia viva de su ciudad.

El barco, de gran tamaño, reproducirá con detalle la proa, la popa y un cuerpo central con cuatro mástiles y velas enrolladas. En su perímetro, tanto superior como inferior, se integrarán elementos tematizados como banderas, flotadores, megáfonos y paneles en forma de tapa con cerradura. El acceso a la popa será posible a través de una escalera, pero también mediante cuerdas de escalada, una barra de bomberos en espiral, una red horizontal o una escalera vertical, tanto desde el exterior como desde el interior. La zona central contará con una escalera de subida y un tobogán para el descenso, fomentando la actividad física y la diversión.

Zona multiaventura

Por otro lado, habrá un área denominada Aventura, dirigida a niños y niñas a partir de 12 años; otra denominada Almacén y Taller, para los menores de esa edad; y un espacio inclusivo, diseñado con juegos accesibles que garanticen la participación de todos. La zona Aventura, muy demandada por la ciudadanía, incluirá una tirolina de más de 31 metros, una cúpula sensorial, un carrusel y un balancín.

El área Almacén y Taller ofrecerá juegos creativos y de exploración, mientras que la zona inclusiva incorporará equipamientos adaptados como balancines y carruseles accesibles, con un alto nivel de jugabilidad y adaptabilidad a distintas necesidades.

Todos estos espacios estarán diseñados con tonalidades serenas y atractivas, en coherencia con la línea estética general del parque, estando en proceso de elección de los distintos pavimientos. Hay que recordar que todo estos elementos esenciales darán forma a la imagen final del parque, entre ellos el mobiliario urbano, la iluminación, el área infantil, los módulos de hostelería y aseos, además de papeleras y otros componentes.

El objetivo del Ayuntamiento es que el Parque de La Magdalena sea un espacio lleno de vida, cuidado en su estética y cargado de elementos históricos y culturales, donde las nuevas generaciones crezcan disfrutando de un entorno que refleja la memoria y el carácter de San Fernando.

