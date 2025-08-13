San Fernando ya tiene diseño de mobiliario y luminarias para el Parque de la Magdalena

El Ayuntamiento de San Fernando ha dado a conocer los diferentes elementos que formarán parte del equipamiento del Parque de la Magdalena, cuyas obras se iniciaron a finales de junio, avanzan a buen ritmo. Actualmente se están ejecutando las acometidas y sistemas de alcantarillado, así como toda la infraestructura subterránea necesaria para el proyecto. En paralelo, el Consistorio ha definido los componentes clave que conformarán la imagen final del parque: mobiliario urbano, iluminación, parque infantil, módulos de hostelería y aseos, papeleras y otros elementos.

Así, siguiendo la estética de conjunto tradicional que se ha llevado a cabo en los últimos años en otros espacios emblemáticos de la ciudad como el Parque de Sacramento o el Parque del Oeste, la Magdalena ofrecerá un diseño tradicional. De esta manera, se combinan bancos de tipo inglés con luminarias más tradicionales que en el conjunto conforman una imagen de parque urbano de calidad.

Se instalarán 100 bancos tipo inglés, fabricados con materiales reciclados que imitan la madera, resistentes a los agentes meteorológicos, de bajo mantenimiento y antivandálicos. Cada banco irá acompañado de una papelera tipo inglés, también de gran resistencia y con capacidad para 240 litros. Además, son papelera muy prácticas para el mantenimiento, porque llevan dentro un carrito interno facilitando el mantenimiento y de fácil recogida. De igual forma que los bancos anteriormente citados conforman una imagen de calidad de conjunto en la misma línea estética.

Farolas clásicas de color verde

En cuanto a la iluminación, el parque contará con farolas clásicas LED de bajo consumo, en modelos isabelinos o fernandinos, pintadas en color verde, al estilo de parques icónicos como el de María Luisa en Sevilla. En total, se instalarán 249 báculos clásicos, de los cuales 25 tendrán brazo doble en el paseo marítimo, sumando 274 luminarias clásicas.

Así, el nuevo sistema de iluminación del Parque de la Magdalena contará con luminarias instaladas sobre báculos de diferentes alturas adaptadas a cada zona para garantizar un nivel óptimo de luz. En definitiva, el objetivo es dotar al parque de una iluminación eficiente, sostenible y estéticamente integrada con su entorno, combinando tecnología LED de bajo consumo con un diseño clásico que aporte identidad al conjunto.

El equipamiento se completará con mesas de picnic de materiales reciclados, resistentes y de bajo mantenimiento, así como otros elementos que fomenten la convivencia y el disfrute del espacio.

El Parque de la Magdalena

Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende crear un espacio público sostenible, inclusivo y estéticamente cuidado, que promueva hábitos responsables, fomente el reciclaje y refuerce la conciencia social, aportando a San Fernando un nuevo enclave para la vida urbana y la acción contra el cambio climático.

Cabe recordar que este proyecto del nuevo Parque de la Magdalena convertirá un espacio hasta ahora olvidado en un gran pulmón verde que servirá de conexión entre la ciudad y el Parque Natural. El nuevo enclave integrará actividad económica, zonas de ocio, espacios deportivos, paseo marítimo, un edificio para eventos y el recinto ferial, reforzando así la transformación del modelo urbano de San Fernando hacia una ciudad más moderna, accesible y con mayor calidad de vida para sus vecinos y vecinas.

