Superpaco, Hijo Predilecto de San Fernando: «He presumido de ser cañailla, del barrio del Cristo y del Nazareno»

Francisco Ruiz Brenes (San Fernando, 2 de marzo de 1948) no es un ciudadano más, ni mucho menos. Polifácetico en diversos ámbitos de la vida, este isleño de nacimiento, corazón y devoción se ha ganado el cariño no solo de los suyos sino de todos los que le han rodeado y le rodean en su vida. Francisco Ruiz Brenes, nombre y apellidos completos del célebre y único 'Superpaco'.

La Isla, su tierra, le ha reconocido con el mayor de los honores que se puede reconocer a un ciudadano, Hijo Predilecto. Un reconocimiento popular, pues surge de la propia ciudad, y que concede el arco plenario del Ayuntamiento de San Fernando. «Ha sido de una unanimidad enorme. En una época de tanta confrontación, esta distinción ha sido apoyada por toda la sociedad isleña sin fisuras«, ha reconocido la alcaldesa de San Fernando Patricia Cavada.

Para muestra un botón. Lleno absoluto en el Real Teatro de Las Cortes de San Fernando, enclave histórico del primer parlamento de la democracia española, para rendir con honores a aquel mítico portero que se crió en el barrio del Cristo con dos porterías en la pared y que fue creciendo en calidad a la par que una trayectoria que le llevó al San Fernando, Sevilla, Cádiz y por supuesto la selección española.

De sus andanzas futbolísticas ha dado cuenta en este acto un amigo y periodista deportivo nacional como Julio Maldonado 'Maldini'. Su trayectoria enorme, sus comienzos en la cantera del Sevilla con dos temporadas en el Cádiz CF para regresar al gran club de su vida, el de Nervión. Andanzas en la selección española de la que dieron cuenta en su momento mitos como Vicente del Bosque, presente en el acto, o el propio expresidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, también presente en el teatro isleño.

«Aquel penalti, que iba a gol, no lo paré yo, lo paró el Nazareno que estaba en el poste». La frase célebre con la que Superpaco describió el tanto que no fue gracias a una estirada más divina que nunca en la ciudad de Sofía, Bulgaria. Y aunque su vinculación futbolera fue sevillista y cadista, nunca perdió de vista a un San Fernando del que fue presidente logrando un enorme ascenso a Segunda División B.

Y del fútbol al lado empresarial regentando uno de los baluartes de la gastronomía de la provincia de Cádiz como es El Timón de Roche en Conil. «Allí vivo y aunque también lo he hecho en Sevilla, Cádiz y Madrid, siempre llevo por bandera San Fernando porque he presumido en mi vida de ser cañailla, del barrio del Cristo y del Nazareno», ha reconocido el propio Superpaco.

Facetas en su vida de las que ha hecho gala, pero siempre destacando su compromiso social. Con un Padre Nuestro «para que acaben las guerras en el mundo», Paco comenzaba su discurso en el Teatro de las Cortes con un denominador común, su fe en Dios y su pasión cofrade. Devoto de los Afligidos, cuyo hermano mayor Andrés Galán también tenía palabras de cariño para el hermano de honor de la hermandad isleña. Miembro también de las cofradías de Vera Cruz y el Nazareno, pero sobre todo «un enamorado de todas las cofradías de San Fernando, porque siempre hay que poner a Jesús en el centro de todo», añadía.

También el periodista y enamorado de la provincia de Cádiz, Ángel Expósito, ha querido estar presente en el acto teniendo palabras de reconocimiento su amigo y destacando que «es una de las personas más buenas que conozco. Tanto él como su familia entregan su vida por los demás».

Un acto con autoridades civiles, militares, exalcaldes de San Fernando, representantes de la Diputación, el Magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo y gente del fútbol como Jesús Navas, Pablo Blanco o el presidente del Cádiz Manuel Vizcaíno, entre otros.

Superpaco, «patrimonio institucional de San Fernando»

Ha sido la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, quien ha concluido el acto de entrega del Hijo Predilecto con palabras reconociendo «una trayectoria vital y profesional. Esto es más que una mera distinción es un reconocimiento público de cara a generaciones futuras».

«Supone reconocer el compromiso y el esfuerzo. Señalar públicamente y así queremos ser como sociedad. Se unen muchas facetas. Futbolista , empresario y el isleño y ciudadano que no ha dejado de colaborar en causas sociales. No hay mejor demostración que verte rodeado de tantas buenas personas. Este reconocimiento lo entrega la ciudad entera. Paco eres un ejemplo de esta ciudad. Gracias por llevar el nombre de San Fernando y no olvidar nunca de donde venías y que está ciudad no se olvidará de ti», ha añadido Cavada.

La alcaldesa desetaca que «no se hace hijo predilecto a alguien por ser portero cofrade o empresario sino porque reúne en su forma de vida inspiración y es excepcional en todo. San Fernando se engrandece y te convierte en referente. Este título te acompañará para siempre. Ya eres parte del patrimonio institucional de San Fernando«, ha concluido la alcaldesa.

