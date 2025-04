San Fernando se moviliza en recuerdo de los guardias civiles fallecidos en Barbate: «¡No fue accidente, fue asesinato!»

Centenares de personas se han manifestado bajo el lema 'Justicia para David y Miguel Ángel', los dos guardias civiles fallecidos en el puerto de Barbate tras ser arrollados por una narcolancha el pasado 9 de febrero. La movilización ha comenzado en la plaza de la Iglesia y ha recorrido la calle Real hasta llegar a la fachada del Ayuntamiento de San Fernando, donde la madre de Miguel Ángel González, Paqui Gómez, leyó un manifiesto.

Los asistentes han reclamado que el presunto autor de la muerte de los agentes sea juzgado por «asesinato intencionado». «¡No fue accidente, fue asesinato!», han manifestado. El pasado 20 de septiembre, el supuesto responsable directo de los hechos, Karim El Baqqali, quien admitió ser el conductor de la narcolancha, declaró ante el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate que el impacto fue fruto de un accidente al intentar esquivar la zodiac en la que iban los agentes.

A su vez, los manifestantes han exigido que se depuren responsabilidades entre los mandos del Instituto Armado que dieron la orden. «¡No fue un accidente, lo mandaron a la muerte!». Paqui Gómez, madre de Miguel Ángel González, ha leído un discurso, en primer lugar, para recordar a los fallecidos. «Hace ocho meses que unos asesinos acabaron con las vidas de Miguel Ángel y David y lesionaron a sus compañeros. Yo tengo en mi pensamiento a Miguel Ángel cada minuto de cada día; el recordarle es una manera de honrarles», expresó. En segundo lugar, el acto también fue para «pedir justicia».

«Justicia para los asesinados y su memoria, para los lesionados que sufren las secuelas del crimen, justicia para los vivos que sufrimos su ausencia. Obvio exigimos que todos los culpables reciban su castigo, porque aunque nunca podremos recuperar a los que nos fueron arrebatados, sin justicia no podremos descansar», declaró Paqui Gómez, quien también agradeció «el interés y el esfuerzo de los agentes de la Guardia Civil por llevar a los culpables ante la justicia», así como al juez de instrucción por «hacer esa justicia que reclamamos».

«Que se haga justicia, no solo con los asesinos, sino con todo el que sea culpable de la muerte de mi hijo, de David, quiero que se haga justicia con todo el que tenga una mínima culpa», explica la madre de Miguel Ángel, quien ha asegurado que la profesión de su hijo «era vocacional» y que «eso le dejo sin vida». «Una persona dijo que estaba muy bien controlar el estrecho, ¿qué quería verificarlo? ¿quería ver cómo trabajaba la Guardia Civil con una zodiac de cinco metros?». Mi hijo iba delante, fue el primero en caer al agua. Era un valiente y en cuanto le dijeron que fuera, él fue«.

Respecto a la declaración del presunto autor de los hechos, Paqui Gómez ha afirmado que «no se cree nadie» que fuera un accidente. «No quiero perdón, ni que se me indemnice; quiero que mi hijo vuelva y eso no puede ser. Quiero que se haga justicia y que no salga de la cárcel nunca», concluyó.