San Fernando elegirá la mejor hamburguesa de España en The Champions Burger: fechas, horarios y hamburgueserías que participan

Imagen de una de las hambrugesas de The Champions Burger

La provincia de Cádiz volverá a convertirse durante varios días en la capital nacional de las hamburguesas. Tras su paso por el Nuevo Mirandilla el pasado mes de junio, The Champions Burger llega ahora a San Fernando con el objetivo de coronar a la mejor hamburguesa del país.

Se trata de un evento multitudinario que tuvo un gran éxito en Cádiz capital y que ahora tendrá lugar en La Isla. Más concretamente, en el aparcamiento de Caño Herrera que se encuentra próximo a Bahía Sur. Allí se dispondrán los diferentes puestos y food trucks donde los asistentes podrán disfrutar de 14 hamburguesas exclusivas creadas para el concurso, de las cuales, 11 de ellas lucharán por conseguir la victoria.

Hamburgueserías participantes

Las 11 hamburgueserías que participarán en el concurso serán Muralla, DAK Burger, The Vicbros Burger, Godeo, Tokio, Nolito's, Rico, El Surtidor On Fire, Jisma The Best Burger, Street Food Burger y Wolf Burgxr. Otras hamburguesas como Gotan Grill, Faakin Smash y The Ox también estarán presentes, pero sus elaboraciones no participarán en el concurso y no se podrán votar, ya que acudirán a modo de homenaje.

Fechas y horarios

La edición de The Champions Burger en San Fernando comenzará el próximo miércoles 3 de septiembre y finalizará el domingo 21 de este mismo mes. Los isleños y visitantes en general tendrán 19 días para disfrutar de las maravillosas hamburguesas que participarán y elegir posteriormente cuál consideran la mejor.

Horarios: De lunes a jueves: 18.00 a 00.00 horas

De viernes a domingo: 12.00 a 00.00 horas

Se trata de un evento que lleva varios años celebrándose y que ya ha recorrido un gran número de ciudades en nuestro país. Ahora toca el turno de San Fernando, donde los amantes de las hamburguesas podrán disfrutar de una experiencia única.