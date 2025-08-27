Esta es la única cafetería con 'Solete' de los Caños de Meca: tiene café de especialidad y vistas al mar

En Caños de Meca hay un espacio donde el café cobra protagonismo. Se trata de The Singular Coffee, la única cafetería de la zona distinguida con el sello Solete de la Guía Repsol. Un reconocimiento obtenido gracias a su apuesta por la cultura del café de especialidad unida a su servicio al cliente, junto a un entorno donde puedes disfrutar de tu desayuno con el murmullo de las olas de fondo. ¡Una experiencia impagable!

El proyecto nació en 2020 de la mano de Oliva y Tony. Ella, una apasionada del café; él, un cocinero de tercera generación con formación el sector. Una mezcla que hizo que un año tan complicado como ese, levantaran en Los Caños su primer local. Al que después se sumó otro en Vejer de la Frontera.

Desde entonces, The Singular Coffee se ha posicionado como un referente en desayunos y meriendas de calidad en la Costa de la Luz, ganándose el reconocimiento de clientes y críticos gastronómicos.

Y tal como dicen en la Guía Repsol: «Para algunos, la mejor cafetería de especialidad en muchos kilómetros a la redonda. Tarta de pistacho, bizcocho vegano de zanahoria o tostada de foie, fresas y anacardos son algunos de sus dulces«.

El café: el alma de The Singular Coffee en Los Caños de Meca

El alma del proyecto es el café de especialidad. En sus molinos solo entran granos 100% arábica, seleccionados en fincas de países como Etiopía, Colombia o México, siempre bajo criterios de comercio justo y con una trazabilidad que permite conocer su origen exacto. La preparación, precisa y cuidada, busca resaltar las notas características de cada origen.

Para quienes están habituados al café comercial, el resultado puede ser toda una revelación: tazas con matices frutales, florales o incluso achocolatados, dependiendo de la variedad y el tueste.

Esta apuesta por la variedad y la calidad ha convertido a The Singular Coffee en parada obligada para quienes buscan algo más que la típica taza rápida de desayuno.

Proceso de elaboración del café de especialidad en los Caños de Meca, Cádiz GURMÉ

Desayunos que enamoran en Los Caños de Meca

Si el café es el motor, las tostadas y la repostería son el acompañamiento perfecto. En su carta aparecen propuestas que van mucho más allá del pan con aceite. Una de las más comentadas es la tostada Payoya, elaborada con el célebre queso de cabra de la Sierra de Cádiz, que combina sabor local con creatividad. A ella se suman opciones con aguacate, salmón o elaboraciones dulces para quienes prefieren un inicio de jornada más goloso.

En la vitrina, la repostería casera cambia con frecuencia, pero siempre mantiene un mismo criterio: ingredientes naturales y elaboraciones propias. Bizcochos, tartas y galletas completan una oferta pensada tanto para desayunos largos como para brunchs o meriendas frente al mar.

Tostada con pavo, mango dulce, aguacate cremoso y un toque singular de este local de Los Caños GURMÉ

Un entorno idóneo para empezar el día

El local de Los Caños refleja el espíritu relajado de la zona. La decoración combina madera, piedra y hierro, evocando un ambiente cálido y natural que invita a hacer una pausa. La luz entra a raudales y se mezcla con el aire marino.

Esa sensación de calma ha sido clave para que The Singular Coffee se convierta en un punto de encuentro tanto para visitantes como para residentes. No es raro ver mesas donde se mezclan turistas con mochilas y vecinos que aprovechan el rato para leer el periódico o trabajar con el portátil mientras apuran un cappuccino.

Una pareja desayunando en la cafetería The Singular Coffee en los Caños de Meca, Cádiz GURMÉ

Un Solete único en esta localidad gaditana

El sello Solete otorgado por la Guía Repsol ha reforzado la posición de la cafetería dentro del panorama gastronómico gaditano. Este distintivo, que se concede a lugares con encanto especial y propuestas honestas, reconoce no solo la calidad de la oferta, sino también el carácter acogedor y singular del establecimiento.

Cuando el sol comienza a caer sobre el Faro de Trafalgar, The Singular Coffee sigue siendo un refugio abierto. El Solete de Repsol no es solo una distinción gastronómica: es el reflejo de un proyecto que entiende el café como cultura y que ha sabido integrarse en la identidad de la costa gaditana. Entre granos de origen, tostadas creativas y repostería casera, este rincón demuestra que a veces las experiencias más singulares llegan en formato sencillo: una taza caliente, una mesa luminosa y el océano al fondo.