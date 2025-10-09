El rincón de Cádiz que te hará sentir como en Miami: «Todo parece sacado de una peli. Te quedas flipando»

Miami está considerada como una de las ciudades más famosas del planeta, sobre todo, por haberse convertido en el lugar de residencia habitual de muchas celebridades del mundo del cine, la música o la televisión. Es el motivo por el que la ciudad cuenta con un gran número de mansiones que pertenecen a estos rostros conocidos y que se pueden visitar dando un relajante paseo en barco. De hecho, es una de las actividades más típicas de Miami.

Lo que muchos no saben es que esta experiencia también se puede vivir sin necesidad de coger un avión, como ha demostrado recientemente Iván Gálvez, un conocido creador de contenido que ha estado visitando la provincia de Cádiz y ha compartido un lugar en sus redes sociales que nada tiene que envidiar a la popular ciudad estadounidense.

Una pequeña Miami dentro de Cádiz

Durante su viaje por la provincia de Cádiz, Iván Gálvez estuvo visitando Sotogrande, una urbanización conocida por ser uno de los lugares más lujosos de España. El influencer estuvo dando un paseo en barco por uno de los canales de Sotogrande donde es posible ver imágenes que nada tienen que envidiar a Miami.

«He cogido un barco por los canales de Sotogrande y ha sido increíble. Los colores, el lujo, el contraste entre las casas, los yates y el agua… todo parece sacado de una peli. Una experiencia superguay que no me esperaba para nada», afirma el creador de contenido.

El lujo de Sotogrande

Como se puede ver en las imágenes que Iván Gálvez ha compartido en sus redes sociales (@elviajedeivan), desde el canal de Sotogrande es posible ver grandes mansiones coloridas, palmeras, yates impresionantes y zonas de gran lujo. Se trata de una serie de paisajes que son idénticos a los que se pueden ver en Miami durante los típicos viajes en barco que recorren las mansiones de los famosos.

Para poder vivir esta experiencia, sin embargo, no es necesario atravesar el océano Atlántico, pues Sotogrande ofrece la posibilidad de poder disfrutar del glamour de Miami sin tener que salir de la provincia de Cádiz.