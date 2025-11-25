En recuerdo y homenaje a las víctimas del 25-N

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha celebrado un acto de recuerdo y homenaje a las víctimas con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El acto ha consistido en la lectura de los nombres de las 41 víctimas mortales, 38 mujeres y tres menores, que la violencia machista se ha cobrado este año en España. El 'árbol de la esperanza', plantado en la fachada de la Subdelegación, tiene etiquetas colgadas que recuerdan con sus nombres a cada una de las víctimas del año.

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha dado inicio a la lectura de un texto institucional contra la violencia sobre las mujeres en la que han participado los sindicatos CCOO y UGT; Guardia Civil; Policía Nacional; Asociación Aperfosa (que atiende a mujeres víctimas de trata); Mujer Gades; Asociación Puertas de Tierra; Estela, autora del cuento contra la violencia «Pepuka y el Monstruo que se llevó su sonrisa»; y alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria María Valle.

En la declaración el Gobierno de España reafirma su compromiso firme e inequívoco: tolerancia cero frente a todas las formas de violencia machista. «Nuestro objetivo es claro: construir una sociedad igualitaria, libre y segura para todas las mujeres y niñas. Una sociedad donde la dignidad y los derechos humanos sean innegociables. Esta lucha exige una respuesta integral, sostenida y coordinada desde todas las instituciones públicas».

En el texto leído se hace un repaso a los avances que nos han convertido en referente internacional, con la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género como hito más destacado. Normas para hacer del mundo laboral, educativo y digital espacios seguros y libres de violencia, como el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de menores en entornos digitales, el anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos o el de Ley Orgánica de medidas contra la violencia vicaria, son avances que responden a una realidad urgente y que refuerzan la lucha contra todas las formas de violencia.

La sensibilización es clave para la concienciación social, la identificación de conductas machistas y la detección temprana de la violencia. Campañas contra la violencia machista en redes sociales o la implantación de Puntos Violeta en centros educativos dan visibilidad a la responsabilidad de las nuevas generaciones para construir un futuro sin violencia machista.

«El Gobierno de España reitera su repulsa ante cada asesinato y su compromiso con los derechos humanos. Rendimos homenaje a todas las víctimas y reafirmamos nuestra determinación de seguir trabajando por una sociedad feminista, libre y segura para todas» señala esta declaración.

En el texto también se recuerda a las 1.333 víctimas mortales por violencia machista desde el año 2003, y se remarca que el renovado Pacto de Estado «es nuestra herramienta para seguir avanzando en prevención, protección y reparación».

La provincia de Cádiz mantiene activos en el Sistema VioGén un total de 4.224 casos de mujeres víctimas de la violencia de género a día de hoy.

Puzle y exposición

A continuación, representantes de diferentes entidades han participado en la colocación de 15 piezas de puzle que han conformado varios mensajes contra la violencia de genero. El sentido simbólico es que todos podemos colaborar para erradicar esta lacra.

Seguidamente se ha visitado en el vestíbulo de la Subdelegación la exposición 'No te olvido, te dibujé en poemas', con poemas y dibujos vinculados a alguna violencia de género. Cada obra intenta reflejar la difícil y cruel realidad que sufren las mujeres asesinadas a lo largo de los últimos años.

APC y UCA contra el machismo

A las 19 horas se celebra en la sede de la APC una mesa redonda 'Contar sin dañar: retos del periodismo frente a la violencia de género, un encuentro destinado a reflexionar sobre el papel fundamental que desempeñan los medios de comunicación en la erradicación de esta lacra social.

Organizada con motivo del 25 de noviembre por la Asociación de la Prensa de Cádiz, la Unidad de Igualdad de la Universidad de Cádiz y la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, el acto contará con tres voces expertas del ámbito jurídico y académico: Lorena Montero, fiscal de Violencia de Género en Cádiz; Celia Cerrudo, abogada especializada en Violencia de Género; y María Acale, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz.

Durante la jornada se analizarán los avances logrados en el tratamiento mediático de la violencia de género y cómo los cambios normativos han contribuido a generar mayor conciencia profesional. Las ponentes también profundizarán en los errores más habituales que aún persisten en la cobertura de estos casos —con ejemplos prácticos—, así como en posibles líneas de reflexión y mejora que permitan dar un paso más hacia una información rigurosa, sensible y responsable.

Por último, y para culminar la celebración de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también se ha iluminado de morado la fachada de la sede de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.