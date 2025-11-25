«No niegues, no normalices, no disculpes»: Un 25-N que llama a frenar toda violencia contra las mujeres

La Junta de Andalucía llama este 25N a no normalizar ninguna expresión de violencia que puedan sufrir las mujeres. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha presidido el acto institucional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra hoy 25 de noviembre. El acto se ha celebrado a las puertas de la Delegación del Gobierno de Cádiz en la Plaza de España.

La campaña institucional de este año, promovida por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, bajo el lema «No niegues, no normalices, no disculpes», contrapone las violencias más evidentes con otras que pueden pasar inadvertidas, dando visibilidad a todas esas formas de violencia de género que se disfrazan de amor o celos.

Desde el Gobierno andaluz se trabaja permanentemente, desplegando importantes esfuerzos en materia de sensibilización contra la violencia de género destinados a adolescentes y jóvenes en Andalucía, donde la educación es una herramienta fundamental. «El final de la violencia machista será la mayor conquista social compartida por hombres y mujeres».

La alumna del Colegio Las Carmelitas de Cádiz, Marta Nuche de 4º de ESO ha dado comienzo a la lectura con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A continuación ha tomado la palabra la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Blanca Merino. Ha finalizado la lectura el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Alfonso Candón.

Al acto en Cádiz han asistido varios delegados territoriales de la Junta en la provincia, la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, miembros del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, de la Diputación Provincial, asociaciones de mujeres de Cádiz y una representación del alumnado de Las Carmelitas de tercero y cuarto de ESO.

Jornadas sobre violencia

Entre las actividades organizadas con motivo del 25-N la delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz acogerá el próximo viernes 28 la tercera edición de las Jornadas Provinciales en el Ámbito Sanitario ante la Violencia de Género. La iniciativa que ha tenido gran aceptación en años anteriores se celebrará esta semana en las ocho provincias andaluzas. Están organizadas por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de su Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, las delegaciones territoriales de Sanidad y Consumo y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).

Estas jornadas tienen como finalidad fortalecer el papel del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) en la detección temprana , la atención integral y la coordinación interinstitucional frente a la violencia de género, además de ofrecer un espacio de encuentro, reflexión y formación para los profesionales implicados en su abordaje.