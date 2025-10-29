El puerto gaditano refuerza en Tánger más lazos marítimos con Marruecos

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) participa hoy y mañana en el XI Encuentro Empresarial Hispano-Marroquí del sector Marítimo, Transporte y Logística, que se celebra en Tánger bajo los auspicios del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España, en colaboración con las Oficinas Económicas y Comerciales de la Embajada de España en Marruecos.

Bajo el lema Horizonte 2030: Hacia una conectividad marítima, transporte y Logística inteligente y sostenible, la APBC podrá mostrar su compromiso con la sostenibilidad en un encuentro que reúne a una importante representación de empresas e instituciones de ambos países y en el que se refleja la voluntad compartida de reforzar la cooperación euromediterránea y de construir cadenas logísticas más inteligentes, sostenibles y resilientes.

La participación de la APBC en este foro pone de relieve la importancia de involucrarse activamente en espacios internacionales de diálogo y colaboración, donde se comparten experiencias, se generan sinergias y se abren nuevas oportunidades de negocio en el ámbito marítimo y logístico. Este tipo de encuentros permite, además, posicionar a la Bahía de Cádiz como un puerto estratégico en el eje Sur de Europa–Norte de África, consolidando su papel como plataforma logística clave entre ambos continentes.

Durante las jornadas, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz presenta su oferta de infraestructuras y servicios, así como sus avances en materia de sostenibilidad, digitalización y eficiencia energética, reafirmando su compromiso con un modelo portuario más verde y competitivo.

La presencia de la APBC en Tánger se enmarca en su estrategia de impulso a la internacionalización y al desarrollo sostenible del sistema portuario, en línea con los objetivos europeos y globales de la Agenda 2030.