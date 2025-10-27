Un armador alemán muestra interés por explotar la línea marítima entre Cádiz y la ciudad marroquí de Agadir

Siguen las reuniones a tres bandas para la puesta en marcha de una línea comercial marítima directa entre Cádiz y Marruecos. Los impulsores de esta iniciativa, tanto la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) como el arco empresarial marroquí, trabajan ahora en la captación de un armador que se haga cargo de la explotación de este negocio. LA VOZ ha podido saber que se ha contactado con varias navieras internacionales y han mostrado interés armadores alemanes. Sin embargo, la firma del convenio sigue aún su trámite y se espera que esta línea marítima-comercial vea la luz en el primer trimestre de 2026.

Esta línea no es competencia de la que acaba de llegar al puerto gaditano a través de la naviera de Lidl. Está última, la Tailwind Shipping Lines, ha ampliado sus conexión con Casablanca y ha incluido a Cádiz entre sus escalas. Sin embargo, lo que se persigue desde hace más de un año es una conexión directa entre Cádiz y Agadir (Marruecos), capaz de descongestionar al puerto de Algeciras. Esta línea sería para el transporte de mercancías Roro y el transporte tambièn de pasajeros.

De hecho, las reuniones se han acelerado tras las vuelta de las vacaciones de verano. Así, las negociaciones para establecer una línea comercial entre los puertos de la ciudad marroquí de Agadir y la Bahía de Cádiz siguen adelante y de una manera intensa. El objetivo no es otro que restablecer esta importante ruta comercial que se fue a pique hace once años después de estar operativa más de veinte. El motivo de la desaparición fue la quiebra de la naviera que la explotaba, la compañía Comanav, que operaba con Casablanca. Cádiz perdió así una de las conexiones más prósperas desde el punto de vista comercial.

Estrechar lazos

Sin embargo, la cumbre celebrada en Cádiz a finales del pasado abril fue determinante para estrechar lazos y ultimar detalles. En esta ocasión fue una amplia representación de las cámaras e comercio de la zona y empresarios de Marruecos, además de responsables de navieras y del negocio marítimo del país vecino, los que se desplazaron a Cádiz para ver el potencial y las posibilidades de esta nueva línea.

Seis meses después de aquel encuentro, todo hace pensar que la nueva línea podría estar operativa en los primeros meses de 2026. Las reuniones entre los técnicos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) y las autoridades de Agadir, así como sus representación empresarial, han sido frecuentes e intensas.

Este servicio se canceló en 2014 por la quiebra de la naviera que lo explotaba, la compañía Comanav. Precisamente, esta empresa inició el tráfico en 1979 y durante los años que estuvo activa abrió una puerta entre Cádiz y Casablanca con contenedores y ro-ro cargados de textil, frutas y hortalizas.

Ahora, los gestores del puerto gaditano persiguen la reapertura de esta línea, pero entre Cádiz y la ciudad de Agadir, en la región de Souss Massa. Con ello se rebajará el colapso de tráfico que sufre el puerto de Algeciras y se evitará un importante tráfico rodado por las carreteras de la provincia.

La situación en la que se encuentra Cádiz es la principal carta de presentación de un puerto que antes de 2026 contará con una nueva terminal de contenedores y dos trenes exclusivos para mercancías: uno en la orilla gaditana, que conectará con la nueva terminal de contenedores, y otro en la orilla de Puerto Real, que enlazará el Bajo de la Cabezuela con la línea ferroviaria Cádiz-Sevilla.

Plataforma logística

Estas inversiones han convertido a Cádiz en una plataforma logística estratégica al sur de Europa al contar también con el acceso ferroviario. Esta es, precisamente, una de las ventajas que han visto los representantes de Marruecos. Su intención es utilizar también el puerto de Cádiz como trampolín para colocar sus productos en el centro de Europa. En estos momentos, Marruecos utiliza la terminal Tánger Med, en el puerto de Algeciras, pero son partidarios de nuevas alternativas. Hasta 2014, el puerto gaditano mantenía tráfico casi a diario con el país vecino. Pero ese año se interrumpieron las relaciones con las empresas marroquíes, los dos barcos que entonces se usaban para conectar las dos costas fueron al desguace con motivo de la quiebra de Comanav. Desde entonces es cierto que la APBC no ha renunciado nunca a recuperar estos movimientos de mercancía. De hecho, en 2017 hubo un primer intento. El puerto de Cádiz buscó sin éxito otra naviera para conectarse de nuevo con Marruecos.

En 2013 el buque 'Fes' y el 'Meknes' dejaron de conectar Cádiz con Casablanca, donde existían dos líneas semanales entre ambas ciudades. En 2007, según la APBC, la línea marítima llegó a transportar 400.000 toneladas de mercancías.