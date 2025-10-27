Cádiz recupera el tráfico marítimo con Marruecos gracias a la naviera de Lidl

El puerto de Cádiz vuelve a contar con una conexión con Marruecos de forma indirecta. Es decir, una naviera aprovecha la ubicación estratégica de la capital para realizar una escala. Se trata de la naviera de la compañía Lidl que ha ampliado sus rutas y ha incluido a Cádiz entre sus escalas. Así, esta línea con Casablanca conecta Cádiz, Barcelona, Amberes (Bélgica) y Setúbal (Portugal), entre otros destinos.

El Puerto de Cádiz ha recibido este lunes la primera escala de un nuevo servicio regular de contenedores que volverá a conectar el muelle gaditano con Marruecos a través de Casablanca.

Momento de la entrega de una metopa a la Autoridad Portuaria LA VOZ

La nueva línea, operada por la naviera Tailwind Shipping Lines, establece una ruta con escalas en Moerdijk (Países Bajos), Amberes (Bélgica), Setúbal (Portugal), Cádiz, Casablanca (Marruecos), Barcelona, y puertos asiáticos a través de éste último. La citada naviera de la cadena de supermercados Lidl anunció el pasado septiembre una reestructuración de su servicio Dolphin Express (DEX), que conecta los puertos de Barcelona y Moerdijk, en los Países Bajos. Esta restructuración se acaba de poner en marcha.

De esta forma, la reorganización del servicio de Tailwind Shipping Lines, naviera creada por Lidl en el año 2022, ha incluido nuevas escalas en los puertos de Amberes (Bélgica), Setúbal (Portugal), Cádiz (España) y Casablanca (Marruecos).

Servicio intraeuropeo

Según la naviera, la nueva ruta «opera como un servicio intraeuropeo de corta distancia con escalas adicionales». Asimismo, ha explicado que la rotación de 21 días será un servicio funcional semanal desde el Norte, y luego Tailwind «volverá a dirigirse directamente a Moerdijk en el viaje de regreso desde Barcelona, tal y como se venía haciendo hasta ahora».

El denominado Servicio DEX se ha estrenado este lunes con la primera escala del buque 'Panda 004', al que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha recibido con una metopa conmemorativa de esta primera visita. Con posterioridad, está previsto que se incorporen otros dos buques a esta rotación, el 'Panda 003' y el 'Panda 005'.

Bernardino Abad S.L. actuará como agente consignatario de Tailwind Shipping Lines para este servicio en Cádiz, representando a Martico S.L.

Este nuevo servicio supone la recuperación del tráfico de mercancías con Marruecos, abriendo la posibilidad de exportaciones e importaciones adicionales entre Andalucía y el Norte de África, lo cual puede suponer nuevos negocios logísticos, mayor volumen de mercancía y diversificación de rutas.

«Tailwind adopta la nueva ruta con el fin de gestionar el flujo de mercancías dentro de Europa de manera aún más eficiente y sostenible en el futuro», ha argumentado la compañía tras la reestructuración del servicio. Nico Peters, vicepresidente de Gestión Comercial de Tailwind Shipping Lines, ha señalado que «gracias a la mayor capacidad de carga de los buques modernos, el transporte marítimo tiene la ventaja de generar menores emisiones de CO₂ por contenedor transportado en comparación con el transporte en camiones diésel convencionales».

Con el Servicio DEX ampliado, Tailwind «también llevará su servicio fiable a más puertos de Europa Occidental y el Norte de África, tanto para Lidl como para clientes externos», ha añadido la naviera.

Asimismo, la escala en Casablanca permitirá una conexión rápida desde Marruecos hacia China. «En Barcelona, la naviera puede organizar el transbordo al servicio Panda Express con destino a Asia Oriental», ha apuntado la naviera.