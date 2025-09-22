Así puedes solicitar la nueva ayuda de 1.500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1962 y 2002

Si has nacido entre 1960 y 2002 y te encuentras en una situación de vulnerabilidad económica podrías tener derecho en España a una ayuda de hasta 1.500 euros al mes por parte de la Seguridad Social.

Forma parte del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Se trata de una prestación no contributiva que se diseñó por parte de la Seguridad Social para prevenir la pobreza y la exclusión social. Si bien hay muchos que la han solicitado, y que disponen de ella, lo cierto es que no están resueltas todas las solicitudes. Pero las cuantías que se pueden obtener una vez concedida llegan a alcanzar los 1.500 euros mensuales para determinadas unidades familiares, como aquellas con menores a cargo o en situaciones de especial vulnerabilidad.

La prestación depende del número de personas que conviven en el hogar, de la composición y del nivel de ingresos.

Cómo solicitar la ayuda

Para poder solicitarla es necesario cumplir con los requisitos que la Seguridad Social marca. Se exige que se resida legalmente en España de forma continuada por, al menos, un año antes y además, estar empadronado en el domicilio habitual.

Además hay que demostrar la vulnerabilidad económica. Los funcionarios evaluarán los ingresos y patrimonio, así como los de la unidad de convivencia.

En cuanto a la unidad familiar, debe ser consolidada y compuesta por un matrimonio, pareja de hecho o familiares hasta segundo grado con, al menos, seis meses de convivencia. La Seguridad Social también investigará a cada uno de esos miembros, por los que, si alguno tiene ingresos que superan el umbral que se establece, no te concederán el IMV.

Junto a la solicitud, hay que aportar otros documentos, como es el DNI o NIE, el certificado de empadronamiento que acredite la convivencia, la declaración de ingresos y el libro de familia o certificados de los miembros que componen la unidad de convivencia. La presentación debe realizarse a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, usando el sistema Cl@ve o el certificado digital. También se puede hacer en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), solicitando cita previa.