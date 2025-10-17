Uno de los pueblos más conocidos de Cádiz celebra una procesión magna durante este mes de octubre: estas son las imágenes que participarán

Un pueblo de Cádiz celebrará durante este mes uno de los eventos más esperados del calendario cofrade de Andalucía. Se trata de Tarifa, que el próximo 25 de octubre organizará una Procesión Magna para conmemorar el 50 aniversario de la reorganización del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de la localidad.

La procesión, además, coincidirá con el Año Jubilar y con el 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción, dos efemérides de gran importancia para la Iglesia católica. Son los tres motivos que han propiciado la celebración de este acto en el que participarán las principales devociones del municipio gaditano.

Estas son las imágenes que participarán

La Procesión Magna de Tarifa contará con la participación confirmada de las siete devociones cristíferas más importantes del municipio, además de la Virgen de la Soledad, la dolorosa más antigua del Campo de Gibraltar que también estará presente en este acontecimiento.

Imágenes participantes Ntro. Padre Jesús en la Oración del Huerto (José Manuel Bonilla Cornejo, 1995)

Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, Vulgo de Medinaceli (Miguel J. Laínez Capote, 1964)

Ntro. Padre Jesús Nazareno (José de Arce, 1643)

Stmo. Cristo de la Salud (Ignacio López, 1682)

Santo Cristo del Consuelo (siglo XVI)

Santo Cristo Yacente (Sebastià Costa Massachs, 1906)

Virgen de la Soledad de Santa María (Anónimo, 1687)

Ntro. Señor Jesucristo en su Santa Resurrección (Abraham Ceada Santana, 2020)

Cartel de la Procesión Magna de Tarifa

El cartel anunciador de la Procesión Magna de Tarifa ha sido realizado por el artista José Manuel Chamorro. La obra fue presentada el pasado mes de septiembre y muestra una representación de las imágenes que participarán en el evento a excepción del Cristo del Consuelo, que confirmó su participación más tarde.

Acompañamiento musical

La Procesión Magna de Tarifa contará con un acompañamiento musical excepcional para la ocasión. La Banda de Cornetas y Tambores Rosario de Cádiz y la Banda de Música local 'Pintor Manuel Reiné' serán las encargadas de poner los acordes musicales a las imágenes durante el recorrido.

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Tarifa, en coordinación con el Ayuntamiento, facilitará durante los próximos días todos los horarios e itinerarios de las hermandades que participarán en esta jornada histórica para la localidad gaditana.