Un pueblo de Cádiz rinde homenaje al conejo y a la caza menor este fin de semana: habrá degustaciones, actuaciones y varias actividades

El próximo fin de semana se celebrará uno de los eventos gastronómicos más destacados del año en la provincia de Cádiz. Se trata de la séptima edición de la Feria del Conejo y la Caza Menor de Paterna de Rivera, un evento cuyo objetivo principal es poner en valor la tradición de la caza y la gastronomía local.

Los visitantes podrán disfrutar durante dos días de las fantásticas degustaciones que se realizarán en la feria y que tendrán como principal protagonista al conejo, además de otras aves de caza menor como la perdiz o el zorzal. En los diferentes stands también se ofrecerán otros productos típicos de la zona como quesos, patés, cervezas artesanales o vinos, entre otros.

Imágenes de una edición de la Feria del Conejo y la Caza Menor ayto. paterna de rivera

Cuándo y dónde se celebrará

La séptima edición de la Feria del Conejo y la Caza Menor se celebrará los próximos días 18 y 19 de octubre en la Caseta Municipal del Recinto Ferial de Paterna de Rivera. El evento, además, contará con varias actividades que comenzarán entre las 12:00 y las 13:00 horas del mediodía.

Imagen del cartel del evento AYTO. Paterna de Rivera

Sábado 18 13.30 Horas: Inauguración de la VII Fiesta del Conejo y la Caza Menor

16.00 Horas: Homenaje Gastronómico a Teresa Rodríguez Gallo (La Cantarera)

17.00 Horas: Mesalla (La voz de «Compañeros de Viaje» cantada con Demarcos)

19.00 Horas: Los Máquinas del Tiempo

Actuación de DJ

Domingo 19 12.00 Horas: Mulos & Tradición. Exhibición de Trabajo y Doma

16.00 Horas: Reconocimiento a los Hermanos Moreno (Los Coterichis)

16.30 Horas: Actuación de Toñi Romero

20.00 Horas: Fin de la Fiesta del Conejo y Caza Menor

Estas son todas las actividades que se llevarán a cabo este año durante la Feria del Conejo y la Caza Menor, donde los asistentes podrán disfrutar de actuaciones musicales y tendrán la oportunidad de degustar algunos de los platos y productos más característicos de la gastronomía local.