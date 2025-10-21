El pueblo más dulce de Cádiz celebra su tradicional feria dedicada a la miel: fechas y programación completa del evento

Un pueblo de Cádiz se convertirá en la capital de la miel el próximo fin de semana. Se trata de Prado del Rey, que próximamente celebrará la novena edición de su tradicional Feria de la Apicultura, además de la décima edición de las Jornadas de Técnicas Divulgativas, dos eventos cuyo objetivo principal es poner en valor la gran importancia que tiene la miel para esta localidad gaditana.

Como en las ediciones anteriores, los asistentes podrán disfrutar durante tres días de un sinfín de actividades de todo tipo relacionadas con este producto dulce. Desde showcookings y talleres hasta concursos, conciertos, ponencias y exposiciones de productos artesanales.

Fechas y programación completa

La novena edición de la Feria de la Apicultura de Prado del Rey tendrá lugar del 24 al 26 de octubre de 2025 en el Parque Blas Infante. La X Jornada de Técnicas Divulgativas, por su parte, tendrá lugar el próximo sábado 25 de octubre en el Teatro 'Maestro José Toro Doblas'. El Ayuntamiento de la localidad, además, ya ha dado a conocer la programación completa de este evento, que volverá a contar con un gran número de actividades.

Viernes 24 de octubre 09.00 a 12.00 Horas: Desayunos con miel. Se impartirán en los colegios del municipio.

12.00 Horas: Inauguración de la Feria con el cocinero y presentador Enrique Sánchez como invitado

12.30 Horas: Presentación de la marca 'Miel Sierra de Cádiz'

13.00 Horas. Showcookings en el Stand Central

17.00 Horas: Cierre-Presentación del Concurso de Postres con Miel y del Concurso Internacional de Mieles.

18.00 Horas: Showcooking en el Stand Central con Juanma Saborido

23.00 Horas: Conciertos en la Carpa Gastronómica

Sábado 25 de octubre 11.30 a 13.00 Horas: Talleres de bálsamo labial y velas en el Stand Central

12.00 Horas: Cuentacuentos y talleres para niños y niñas

13.30 Horas: Showcooking: Smash & Honey Burger

16.00 a 18.00 Horas: Talleres de bálsamo labial y velas en el Stand Central

18.00 Horas: Demostración en directo de extracción de miel

20.00 Horas: Entrega de premios de los diferentes concursos

23.00 Horas: Conciertos en la Carpa Gastronómica

Domingo 26 de octubre 11.30 a 13.00 Horas: Talleres de bálsamo labial y velas en el Stand Central

12.00 a 17.00 Horas: Cuentacuentos y talleres para niños y niñas

13.30 Horas: Demostración en directo de extracción de miel

16.00 Horas: Conciertos en la Carpa Gastronómica

Programación de las Jornadas de Técnicas Divulgativas 09.00 Horas: Recepción de asistentes y entrega de documentación

09.30 Horas: Inauguración de las jornadas

10.00 Horas: Ponencia sobre la avispa asiática

12.30 Horas: Mesa redonda sobre la calidad de la miel: importancia de las marcas de calidad.

14.00 Horas: Almuerzo

16:15 Horas: Apertura del teatro

16.30 Horas: Ponencia sobre el impacto del cambio climático en la salud de las abejas.

17.30 Horas: Ponencia sobre la importancia del uso de reinas jóvenes de calidad

18.30 Horas: Ponencia sobre la situación de las colmenas de la Sierra de Cádiz

19.00 Horas: Clausura de las Jornadas

Horarios de apertura

La Feria de la Apicultura contará con dos carpas principales: la Carpa Expositora y la Carpa Gastronómica. El horario de apertura de la Expositora será de 13:00 a 21:00 horas el viernes, de 11:00 a 21:00 horas el sábado y de 11:00 a 17:00 horas el domingo. La Gastronómica, por su parte, abrirá a las 13:00 horas el viernes y a las 12:00 horas durante el sábado y domingo, sin hora prevista de cierre durante ninguno de los tres días.

La importancia de la miel en Prado del Rey

La miel es un producto de gran importancia para Prado del Rey. Sólo en este municipio hay alrededor de 30.000 colmenas en las que se produce el 70% de la miel que se distribuye en la provincia de Cádiz. Además, en torno a 40 familias y 200 profesionales viven directamente de este producto, que desempeña un papel fundamental en la economía del pueblo generando de forma indirecta más de 6 millones de euros.

La Feria de la Apicultura, por tanto, supone una cita muy importante para el sector de la miel de toda Andalucía y España, además de ser un plan perfecto para los apasionados de este producto dulce cuyo consumo regulado es muy recomendado, pues posee un gran número de beneficios para la salud.