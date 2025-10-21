El pueblo más dulce de Cádiz celebra su tradicional feria dedicada a la miel: fechas y programación completa del evento
El sector de la producción de miel y los aficionados a este producto tienen una cita muy importante esta semana en Prado del Rey, que volverá a celebrar una nueva edición de la Feria de la Apicultura
Un pueblo de Cádiz se convertirá en la capital de la miel el próximo fin de semana. Se trata de Prado del Rey, que próximamente celebrará la novena edición de su tradicional Feria de la Apicultura, además de la décima edición de las Jornadas de Técnicas Divulgativas, dos eventos cuyo objetivo principal es poner en valor la gran importancia que tiene la miel para esta localidad gaditana.
Como en las ediciones anteriores, los asistentes podrán disfrutar durante tres días de un sinfín de actividades de todo tipo relacionadas con este producto dulce. Desde showcookings y talleres hasta concursos, conciertos, ponencias y exposiciones de productos artesanales.
Fechas y programación completa
La novena edición de la Feria de la Apicultura de Prado del Rey tendrá lugar del 24 al 26 de octubre de 2025 en el Parque Blas Infante. La X Jornada de Técnicas Divulgativas, por su parte, tendrá lugar el próximo sábado 25 de octubre en el Teatro 'Maestro José Toro Doblas'. El Ayuntamiento de la localidad, además, ya ha dado a conocer la programación completa de este evento, que volverá a contar con un gran número de actividades.
Viernes 24 de octubre
-
09.00 a 12.00 Horas: Desayunos con miel. Se impartirán en los colegios del municipio.
-
12.00 Horas: Inauguración de la Feria con el cocinero y presentador Enrique Sánchez como invitado
-
12.30 Horas: Presentación de la marca 'Miel Sierra de Cádiz'
-
13.00 Horas. Showcookings en el Stand Central
-
17.00 Horas: Cierre-Presentación del Concurso de Postres con Miel y del Concurso Internacional de Mieles.
-
18.00 Horas: Showcooking en el Stand Central con Juanma Saborido
-
23.00 Horas: Conciertos en la Carpa Gastronómica
Sábado 25 de octubre
-
11.30 a 13.00 Horas: Talleres de bálsamo labial y velas en el Stand Central
-
12.00 Horas: Cuentacuentos y talleres para niños y niñas
-
13.30 Horas: Showcooking: Smash & Honey Burger
-
16.00 a 18.00 Horas: Talleres de bálsamo labial y velas en el Stand Central
-
18.00 Horas: Demostración en directo de extracción de miel
-
20.00 Horas: Entrega de premios de los diferentes concursos
-
23.00 Horas: Conciertos en la Carpa Gastronómica
Domingo 26 de octubre
-
11.30 a 13.00 Horas: Talleres de bálsamo labial y velas en el Stand Central
-
12.00 a 17.00 Horas: Cuentacuentos y talleres para niños y niñas
-
13.30 Horas: Demostración en directo de extracción de miel
-
16.00 Horas: Conciertos en la Carpa Gastronómica
Programación de las Jornadas de Técnicas Divulgativas
-
09.00 Horas: Recepción de asistentes y entrega de documentación
-
09.30 Horas: Inauguración de las jornadas
-
10.00 Horas: Ponencia sobre la avispa asiática
-
12.30 Horas: Mesa redonda sobre la calidad de la miel: importancia de las marcas de calidad.
-
14.00 Horas: Almuerzo
-
16:15 Horas: Apertura del teatro
-
16.30 Horas: Ponencia sobre el impacto del cambio climático en la salud de las abejas.
-
17.30 Horas: Ponencia sobre la importancia del uso de reinas jóvenes de calidad
-
18.30 Horas: Ponencia sobre la situación de las colmenas de la Sierra de Cádiz
-
19.00 Horas: Clausura de las Jornadas
Horarios de apertura
La Feria de la Apicultura contará con dos carpas principales: la Carpa Expositora y la Carpa Gastronómica. El horario de apertura de la Expositora será de 13:00 a 21:00 horas el viernes, de 11:00 a 21:00 horas el sábado y de 11:00 a 17:00 horas el domingo. La Gastronómica, por su parte, abrirá a las 13:00 horas el viernes y a las 12:00 horas durante el sábado y domingo, sin hora prevista de cierre durante ninguno de los tres días.
La importancia de la miel en Prado del Rey
La miel es un producto de gran importancia para Prado del Rey. Sólo en este municipio hay alrededor de 30.000 colmenas en las que se produce el 70% de la miel que se distribuye en la provincia de Cádiz. Además, en torno a 40 familias y 200 profesionales viven directamente de este producto, que desempeña un papel fundamental en la economía del pueblo generando de forma indirecta más de 6 millones de euros.
La Feria de la Apicultura, por tanto, supone una cita muy importante para el sector de la miel de toda Andalucía y España, además de ser un plan perfecto para los apasionados de este producto dulce cuyo consumo regulado es muy recomendado, pues posee un gran número de beneficios para la salud.
