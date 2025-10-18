Si tienes un coche muy antiguo puedes ganar un premio en este pueblo de Cádiz: así te puedes inscribir en el concurso

Los apasionados del mundo del motor tienen una cita muy interesante este fin de semana en la provincia de Cádiz. La pequeña localidad de Alcalá de los Gazules celebra este fin de semana su tradicional Concentración de Vehículos Clásicos. El evento, que celebra su novena edición este año, volverá a reunir a un gran número coches de época que estarán expuestos por las calles del municipio.

Los visitantes podrán hacer un viaje en el tiempo a través de los diferentes vehículos que participarán en esta nueva edición. Desde coches clásicos y muy populares hasta modelos muy antiguos que están considerados como joyas del mundo del automóvil. La concentración, además, también concederá diferentes premios a los vehículos más destacados.

El vehículo más antiguo será premiado

Según ha informado el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, durante la concentración de este año se entregarán tres premios: el vehículo más lejano, el vehículo más antiguo y el vehículo que tenga una participación más destacada. Las personas que posean un coche muy antiguo, por tanto, puede utilizarlo ahora para optar a uno de estos premios.

Para poder participar es necesario contactar vía Whatsapp con la organización a través del teléfono 653 78 29 16. Las plazas, eso sí, son limitadas, por lo que se recomienda que las personas interesadas en participar formulen su inscripción lo antes posible.

Programación y precios de inscripción

La novena edición de la Concentración de Vehículos Clásicos tendrá lugar el próximo domingo 19 de octubre y también contará con un pasacalles por las calles de la localidad y un almuerzo en la piscina municipal.

Actividades 11.00 Horas: Acreditaciones en el «Paseo la Playa»

13.30 Horas: Pasacalles

14.00 Horas: Almuerzo en la Piscina Municipal

16.30 Horas: Clausura y Entrega de Premios

Cartel anunciador del evento AYTO. ALCALÁ DE LOS GAZULES

Inscripción por vehículo Vitola y tapa: 10€

Almuerzo adultos: 22€

Almuerzo niños: 14€

Vista de Alcalá de los Gazules Francis Jiménez

Se trata de un evento de gran interés para las personas que sean apasionadas de los vehículos antiguos y quieran disfrutar de una jornada única con un almuerzo incluido. La Concentración, además, ofrece la oportunidad de visitar Alcalá de los Gazules, uno de los pueblos más bonitos y encantadores de Cádiz.