Un pueblo de Cádiz ofrecerá degustaciones gratis de los mejores quesos, vinos, carnes y embutidos de la provincia este fin de semana

Los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de productos típicos de la Sierra de Cádiz en uno de los pueblos más encantadores de la provincia

Un pueblo de Cádiz hará desgustaciones de los mejores quesos, vinos, carnes y embutidos de la provincia este fin de semana
Un pueblo de Cádiz hará desgustaciones de los mejores quesos, vinos, carnes y embutidos de la provincia este fin de semana la voz
Tras el gran éxito del pasado año, ASAJA Cádiz vuelve a organizar en El Bosque una nueva edición de la Feria Gastronómica 'Saborea el campo'. Se trata de un evento que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial y que tiene el objetivo de promocionar los increíbles productos que se elaboran en la Sierra de Cádiz.

Como ocurrió en la edición anterior, los asistentes a la Feria Gastronómica tendrán la oportunidad de degustar de forma gratuita un gran número de productos típicos de la sierra gaditana como quesos, embutidos, carnes, vinos y otros platos elaborados, además de disfrutar de un fantástico Show Cooking.

Cuándo y dónde será

La segunda edición de la Feria Gastronómica 'Saborea el campo' se celebrará en la Plaza de la Constitución de El Bosque el próximo sábado 18 de octubre. El acto comenzará a partir de las 12:00 horas y será inaugurado por Rubén Corrales, alcalde de la localidad; Francisco J. Moreno, delegado territorial; Almudena Martínez del Junto, presidenta de la Diputación de Cádiz; y José Pravia, presidente de ASAJA Cádiz.

Programación

  • 12.00 Horas: Inauguración oficial de la Feria Gastronómica

  • 12.30 Horas: Show Cooking a cargo de Antonio Galindo, Chef ejecutivo de 'La Divina del Rosalejo'; Miguel A. Fraidiaz y Eloy Vázquez, copropietarios de 'Pub Andalucía'; y Pablo Brandón, de Brandon Tourist.

  • 13.30-19.00 Horas: Degustación de productos de la sierra y platos elaborados hasta las 19:00 horas

Cartel de la Feria Agroalimentaria
Cartel de la Feria Agroalimentaria AYTO. EL BOSQUE

Se trata de una oportunidad única para los apasionados de la gastronomía gaditana, que podrán disfrutar de los mejores productos de la Sierra de Cádiz mientras visitan El Bosque, uno de los pueblos más bonitos y encantadores de la provincia.

