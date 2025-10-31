El pueblo de Cádiz donde no van los turistas y está declarado Bien de Interés Cultural: «Sorprende por su autenticidad, patrimonio y entorno»

La provincia de Cádiz es un destino turístico único donde es posible encontrar pueblos de gran belleza. Uno de ellos, incluso, ha sido destacado recientemente por la revista Viajar, que lo define como un pueblo que «te hace pensar si no lo veo, no lo creo», además de afirmar que sorprende por su autenticidad, patrimonio y entorno.

El pueblo en cuestión es Castellar de la Frontera, situado a las puertas del Parque Natural de los Alcornocales. Se trata de uno de los municipios más increíbles de la provincia de Cádiz que, además, apenas recibe turistas en comparación con otros pueblos más populares. Toda una ventaja para los visitantes, que pueden disfrutar de los encantos que ofrece el municipio con un ambiente más tranquilo.

El castillo de Castellar de la Frontera

Castellar de la Frontera está dividido en tres núcleos de población: Nuevo Castellar, la Almoraima y Castellar Viejo. Este último está considerado como la gran joya del municipio. Se trata de un impresionante castillo construido en el siglo XIII que alberga un pequeño núcleo de población cuyas viviendas están rodeadas por una muralla.

Imagen de archivo de Castellar de la Frontera la voz

Tal es la belleza y majestuosidad del conjunto arquitectónico que en 1963 fue declarado como Bien de Interés Cultural. En su interior, además, es posible contemplar calles estrechas y empedradas y casas blancas típicas andaluzas que se han integrado a la perfección a la arquitectura del castillo, lo que permite que caminar por su interior sea como realizar un viaje a la Edad Media.

Dentro del castillo también es posible encontrar restaurantes, hoteles y otros lugares de gran interés como el conocido Balcón de los Enamorados, uno de los miradores más conocidos de la provincia de Cádiz por su belleza y sus increíbles vistas.

Su maravilloso entorno natural

Otra de las características que tiene el castillo de Castellar de la Frontera es que se encuentra sobre una peña de 248 metros de altitud, lo que permite que los habitantes y visitantes puedan disfrutar de unas vistas únicas del maravilloso entorno natural que lo rodea, del Estrecho de Gibraltar y de la Bahía de Algeciras.

Se trata, por tanto, de un destino muy recomendable para las personas que quieran disfrutar de un municipio que apenas está masificado por el turismo, que cuenta con un patrimonio histórico único y que, además, se encuentra en pleno Parque Natural de Los Alcornocales, uno de los enclaves naturales más espectaculares de Andalucía.