El pequeño y encantador pueblo de Cádiz que tienes que visitar según la revista Viajar: «Una pequeña joya escondida en la provincia»

Cádiz se ha convertido en un destino muy importante para el turismo rural. El motivo principal es la gran cantidad de pueblos encantadores que se pueden encontrar en la provincia, sobre todo, en la zona de la sierra, donde hay varios municipios pintorescos que son muy conocidos por su belleza.

Es el motivo por el que numerosas publicaciones de viajes recomiendan visitar la Sierra de Cádiz, como es el caso de la revista Viajar, que ha compartido recientemente un artículo en el que hablar sobre un pequeño pueblo de la provincia gaditana que tiene el honor de ser el lugar donde se encontró el documento romano más antiguo de España.

El municipio de Cádiz que recomienda la revista Viajar

El pueblo en cuestión es Alcalá de los Gazules, un municipio muy conocido de la sierra gaditana. Se encuentra dentro del Parque Natural de Los Alcornocales y la revista Viajar lo define como «una pequeña joya escondida en la provincia de Cádiz».

Se trata de un municipio muy pintoresco que tiene calles estrechas y empedradas y las características casas blancas de los pueblos andaluces. Alcalá de los Gazules, además, se encuentra completamente rodeado de naturaleza, lo que permite que sus visitantes puedan disfrutar de paisajes increíbles.

Imagen de Alcalá de los Gazules Diputación de Cádiz

El pueblo también es conocido por su fantástico patrimonio histórico. De hecho, está considerado como conjunto histórico-artístico desde 1984. Su imponente castillo del siglo XIII, la Iglesia de San Jorge o el Santuario de Nuestra Señora de Todos los Santos son algunos de los lugares más destacados, además de 'La Mesa del Esparragal' y 'La Taja de los Huerros', dos yacimientos arqueológicos de gran importancia.

Lo que muchos desconocen es que Alcalá de los Gazules también es un lugar donde se produjo un hallazgo histórico. En este municipio se encontró el documento romano más antiguo de España.

El Bronce de Lascuta de Alcalá de los Gazules

Durante la época romana, a unos seis kilómetros de la ubicación actual de Alcalá de los Gazules se encontraba la ciudad de Lascuta. Fue en los restos de esta villa donde se encontró en 1866 el famoso Bronce de Lascuta, una antigua placa de bronce rectangular que contenía un documento en latín fechado en el año 189 a.C. considerado como el más antiguo de todos los que se han hallado hasta el momento en España.

Imagen del bronce de lascuta Museo Arqueológico de Jerez

La placa, sin embargo, a pesar de haber sido hallada cerca de Alcalá de los Gazules, se encuentra actualmente en el Museo del Louvre de París, donde llegó tras ser vendida por el ingeniero polaco Ladislas Lazeski que la adquirió unos años antes. El municipio sólo conserva una copia exacta que se encuentra en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Se trata de un hallazgo arqueológico de gran importancia que demuestra el pasado romano de Alcalá de los Gazules, uno de los pueblos más bonitos de la Sierra de Cádiz que ha sido recomendado ahora por la revista Viajar como un lugar de visita obligada.