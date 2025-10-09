Un pueblo de Cádiz revivirá la magia de Disney este fin de semana: un espectáculo con fines solidarios que no te puedes perder

La magia y la solidaridad se darán la mano este sábado 11 de octubre en Barbate, donde el Teatro Municipal acogerá el espectáculo musical de bailes 'Tributo a Disney', una cita familiar organizada por la Asociación Dance Paradise bajo la dirección de su profesor Daniel Benítez. El evento tiene un claro objetivo: recaudar fondos para ayudar a menores hospitalizados con enfermedades oncológicas y otras dolencias.

La función dará comienzo a las 17:30 horas, y será interpretada por los alumnos y alumnas de la asociación barbateña, que llevarán al escenario un montaje inspirado en el universo Disney, lleno de ritmo, color y emoción.

Entradas solidarias

Las entradas tendrán un donativo simbólico de 2 euros que se podrá adquirir en la taquilla del Teatro Municipal el mismo día del espectáculo a partir de las 16:00 horas. Además, las personas que no puedan asistir podrán colaborar mediante Fila 0, sumándose así a la causa solidaria.

La Asociación Dance Paradise es una academia de baile moderno muy ligada a la vida cultural de Barbate. Con un espíritu familiar y comprometido, ha logrado representar al municipio en numerosos campeonatos por toda España, alcanzando el título de campeones de España y de Andalucía en 2024.

Con esta iniciativa, la escuela vuelve a demostrar que la danza también puede ser una poderosa herramienta de unión, alegría y apoyo a quienes más lo necesitan.