OCIO

Un pueblo de Cádiz revivirá la magia de Disney este fin de semana: un espectáculo con fines solidarios que no te puedes perder

La Asociación Dance Paradise organiza un tributo musical para recaudar fondos destinados a niños y niñas hospitalizados con enfermedades oncológicas y otras patologías

Laura Gallego confiesa su amor por este pueblo de Cádiz: «Por mucho que viajo nunca encuentro uno tan bonito»

El rincón de Cádiz que te hará sentir como en Miami: «Todo parece sacado de una peli. Te quedas flipando»

El espectáculo de este sábado en Barbate tiene fines solidarios
El espectáculo de este sábado en Barbate tiene fines solidarios L.V.

L.V.

Cádiz

La magia y la solidaridad se darán la mano este sábado 11 de octubre en Barbate, donde el Teatro Municipal acogerá el espectáculo musical de bailes 'Tributo a Disney', una cita familiar organizada por la Asociación Dance Paradise bajo la dirección de su profesor Daniel Benítez. El evento tiene un claro objetivo: recaudar fondos para ayudar a menores hospitalizados con enfermedades oncológicas y otras dolencias.

La función dará comienzo a las 17:30 horas, y será interpretada por los alumnos y alumnas de la asociación barbateña, que llevarán al escenario un montaje inspirado en el universo Disney, lleno de ritmo, color y emoción.

Entradas solidarias

Las entradas tendrán un donativo simbólico de 2 euros que se podrá adquirir en la taquilla del Teatro Municipal el mismo día del espectáculo a partir de las 16:00 horas. Además, las personas que no puedan asistir podrán colaborar mediante Fila 0, sumándose así a la causa solidaria.

La Asociación Dance Paradise es una academia de baile moderno muy ligada a la vida cultural de Barbate. Con un espíritu familiar y comprometido, ha logrado representar al municipio en numerosos campeonatos por toda España, alcanzando el título de campeones de España y de Andalucía en 2024.

Con esta iniciativa, la escuela vuelve a demostrar que la danza también puede ser una poderosa herramienta de unión, alegría y apoyo a quienes más lo necesitan.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app